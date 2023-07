Asep Inc. schließt die Einreichung seiner Registrierungserklärung für die Notierung an der NASDAQ ab

VANCOUVER, BC, 3. Juli 2023 / IRW-Press / - Asep Medical Holdings Inc. („Asep Inc.“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ASEP) (OTCQB: SEPSF) (FWB: JJ8) freut sich bekannt zu geben, dass es einen vertraulichen Entwurf einer Registrierungserklärung auf Formblatt F-1 bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die „SEC“) für die geplante Notierung und den Handel von Stammaktien an der NASDAQ-Börse offiziell eingereicht hat.

Das Dokument wurde am Freitag, den 28. Juni 2023, von der in New York ansässigen Anwaltskanzlei Sichenzia Ross Ference LLP eingereicht. Wie bereits gemeldet, unterzeichnete Asep Inc. im Zusammenhang mit dem Prozess der Börsennotierung außerdem eine Vereinbarung mit Aegis Capital Corporation, einer führenden, in New York angesiedelten Investmentbank. Der Umfang und die Preisspanne für die geplante Notierung müssen noch festgelegt werden. Die Börsennotierung unterliegt den Marktbedingungen und anderen Bedingungen sowie dem Abschluss des Prüfverfahrens der SEC.

Gründer, Chairman und CEO Dr. Robert E. W. Hancock sagt dazu: „Dies ist eine spannende Zeit für das Unternehmen und für unsere Investoren. Eine erfolgreiche Notierung an der NASDAQ-Börse wird uns internationale Sichtbarkeit verschaffen und zusätzliche Ressourcen bereitstellen, um die behördliche Zulassung zu erreichen und unsere Produkte auf den Markt zu bringen.“

Über Asep Medical Holdings Inc.

Asep Medical Holdings Inc. (asepmedical.com) ist bestrebt, das globale Problem des Antibiotikaversagens anzugehen, indem neuartige Lösungen für bedeutende medizinische Bedürfnisse in der Humanmedizin entwickelt werden. Das Unternehmen entstand durch eine Konsolidierung von drei bestehenden Privatunternehmen, allesamt mit Technologien in fortgeschrittener Entwicklung: Sepset Biosciences Inc. (proprietäre Diagnosetools zur frühzeitigen und rechtzeitigen Erkennung von Sepsis), ABT Innovations Inc. (Breitbandtherapeutika zur Behandlung von multiresistenten Biofilm-Infektionen) und SafeCoat Medical Inc. (eine antibakterielle Peptid-Beschichtungstechnologie für medizinische Geräte).