Neptune Digital Assets informiert über weitere Investition in SpaceX und Aktuelles aus dem Unternehmen

VANCOUVER, British Columbia – 11. Juli 2023 / IRW-Press / – Neptune Digital Assets Corp. (TSX-V:NDA) (OTCQB:NPPTF) (FWB:1NW) („Neptune“ oder das „Unternehmen“), eines der ersten börsennotierten Blockchain-Unternehmen Kanadas, gibt mit Freude sein jüngstes Investment in Höhe von zusätzlich 250.000 USD in die Firma SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) bekannt. Neptune hält nun über ein Drittunternehmen rund 26.770 Aktien von SpaceX.

SpaceX ist ein amerikanischer Raumfahrttechnik-Hersteller und Anbieter von Weltraumtransporten und Satellitenkommunikation. SpaceX wurde im Jahr 2002 von Elon Musk gegründet mit dem Ziel, die Kosten von Weltraumtransporten zu senken und die Besiedelung des Planeten Mars zu ermöglichen.

Neptune ist über ein nahestehendes Unternehmen, für das der Fremdvergleichsgrundsatz gilt, an SpaceX beteiligt. „Die Fortschritte, die SpaceX seit unserer ersten Beteiligung im Juli 2022 erzielt hat, stimmen uns sehr optimistisch. Sie reichen von der Sicherung zusätzlicher Regierungsaufträge in Höhe von bis zu 100 Millionen USD für die Raumfahrt bis hin zum Satelliteninternetdienst Starlink und seiner unschätzbaren Bedeutung während des Ukraine-Konflikts und auf der ganzen Welt. Es freut uns sehr, dass wir unsere Aktionäre nun noch mehr an einer der aufregendsten Chancen unserer Zeit teilhaben lassen können. Mit dieser Beteiligung können wir unsere Bilanz weiter diversifizieren und gleichzeitig von zusätzlichen Marktchancen profitieren“, erklärt CEO & President Cale Moodie.

Aktuelles aus dem Unternehmen

Neptune freut sich, den Aktionären im Vorfeld der in den nächsten drei Wochen anstehenden Veröffentlichung der Finanzdaten für das dritte Quartal ein kurzes Finanz-Update zu geben. Neptune verfügt über ein Anlagevermögen von rund 40 Millionen Dollar, ist schuldenfrei und hat einen soliden Kassenbestand von rund 11 Millionen Dollar. Die hervorragende Finanzlage des Unternehmens stellt sicher, dass keine unmittelbare Kapitalbeschaffung erforderlich ist. Neptune hält derzeit 257 Bitcoins (BTC) offline (im Cold Storage) sowie weitere 64 BTC an Forderungen gegenüber Genesis und Celsius gemäß Chapter 11 (Insolvenzrechtsgesetz).