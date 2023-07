Reflex Advanced Materials Corp. beginnt mit der Exploration im Lithiumkonzessionsgebiet ZigZag in Ontario

13. Juli 2023 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – Reflex Advanced Materials Corp. (CSE: RFLX), (OTCQB: RFLXF), (FWB: HF2) („Reflex“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Beginn der Explorationsaktivitäten in seinem unternehmenseigenen Lithiumkonzessionsgebiet ZigZag unweit des Crescent Lake in Ontario bekannt zu geben. Das Unternehmen leitet eine Phase-1-Exploration ein, in deren Rahmen zwei Wochen lang Prospektionen, Probenahmen aus dem Pegmatitgestein, Schürfungen sowie Grabungen im Bereich von Bodenanomalien durchgeführt werden.