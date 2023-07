MicroStrategy Aktie gefragt – Bitcoin auf Jahreshoch nahe 32.000 Dollar

Weiteres Aufatmen am Krypto-Markt. Vor dem Hintergrund eines positiven Gerichtsurteils steigt der Bitcoin (USD) auf ein frisches Jahreshoch bei rund 32.000 Dollar. Eine gesamte Branche erhält damit neuen Rückenwind. Die Papiere von MicroStrategy Inc verteuern sich um rund 12 Prozent auf zwischenzeitlich über 461 Dollar.

Gerichtsurteil in den USA sorgt für Aufsehen – gesamte Krypto-Branche atmet auf

Hintergrund für den satten Kurssprung ist ein Gerichtsurteil in den USA. Das Unternehmen Ripple, welches hinter dem Token XRP steht, erzielte einen Teilerfolg im Rechtsstreit gegen die Börsenaufsicht SEC. Ripple hatte Rückendeckung bei der Frage erhalten, ob XRP als Wertpapier einzustufen sei oder nicht.

Laut der Richterin seien die Token nur dann als Wertpapier einzustufen, wenn diese institutionellen Adressen angeboten werden, nicht aber einer breiten Öffentlichkeit, wie es laut der Nachrichtenagentur Reuters heißt.

Anleger hoffen weiterhin auf Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA

Die jüngste Gerichtsentscheidung dürfte als Präzedenzfall für die gesamte Krypto-Branche angesehen werden und fungiert damit zunächst als großer Erfolg. Bitcoin und Co sehen einen weiteren Silberstreif am Börsenhimmel. Von einer endgültigen Klarheit kann an dieser Stelle aber nicht die Rede sein. Anleger sollten demnach den Tag nicht vor dem Abend loben.

Dazu dürfte die Hoffnung auf Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA Anleger weiterhin bei der Stange halten.

Der weltweit größte Vermögensverwalter BlackRock hatte vor rund einem Monat einen entsprechenden Zulassungsantrag bei der US-amerikanischen Aufsichtsbehörde SEC eingereicht.

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT KNOCK-OUT-ZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite (Put) (ISIN: DE000A22Y6M7) und meint, dass der Bitcoin in Zukunft fällt, könnten Knock-Out-Zertifikate von IG mit einer Knock-out-Level, oberhalb der gegenwärtigen charttechnischen Widerstandszone bei 40.000 Dollar interessant werden. Bullisch eingestellte Trader (Call) (ISIN: DE000A22ZFT5) hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-out-Level unterhalb von 20.000 Dollar im Blick behalten.