Serviceware implementiert ChatGPT in ESM-Lösung - Übernahme des Konkurrenten Apptio bestätigt hohe Attraktivität des Sektors

Serviceware hat jüngst ein Update zu seinen AI-Entwicklungen veröffentlicht, die bereits in mehreren Serviceware Software-Modulen eingesetzt werden. So wurde zuletzt ChatGPT integriert, das Servicemitarbeiter bei der effizienten Fallbearbeitung durch intelligente Informationsaufbereitung unterstützt und somit die Produktivität erheblich steigern sollte.



AI-Module von Serviceware: Aktuell konzentriert sich das Unternehmen bei seinen AI-Entwicklungen vor allem auf die Chancen im Service-Bereich, da AI hier vergleichsweise "einfach" eingesetzt werden kann und für Kunden signifikantes, greifbares Einsparpotenzial bietet. Konkret wird durch den Einsatz von AI im Servicebereich der Anteil automatisiert abgewickelter Anfragen steigen, sodass ein Servicemitarbeiter zukünftig mehr Anfragen bearbeiten kann und somit die Produktivität steigt. Aktuell stellt Serviceware Neukunden eine zeitlich begrenzte, kostenlose Version des AI-Moduls zur Verfügung, die nach einer mehrmonatigen Testphase kostenpflichtig wird. Auch den Bestandskunden der Serviceware Processes-Lösung steht die AI-Lösung in einer zugeschnitten Paketlösung zur Verfügung.



Den Einsatz von AI forciert Serviceware bereits seit dem IPO und beschäftigt seit Jahren knapp 30% der Mitarbeiter in der Entwicklung, um auch zukünftig technisch führende SaaS-Lösungen anbieten zu können. So waren Ende 2022 145 Personen in der Entwicklung tätig, was einem Anteil von 28% der Gesamtbelegschaft entspricht (2021: 137 MA).



IBM übernimmt Apptio wohl zum 10-fachen Umsatz in Milliardendeal: Welches Potenzial auch Big-Tech in diesem Bereich sieht, lässt sich an der Übernahme des US-amerikanischen Wettbewerbers Apptio durch IBM für 4,6 Mrd. US-Dollar erkennen. Aktuell betreut Apptio rund 1500 Unternehmenskunden und generiert einen Umsatz von ca. 480 Mio. US-Dollar (MONe). Zuvor hatte der aktuelle PE-Eigentümer Vista Equity Partners das Unternehmen in 2018 für knapp 2 Mrd. US-Dollar von der Börse genommen und den 8-fachen Umsatz gezahlt. Zum Zeitpunkt der Übernahme in 2018 war Apptio, wie auch in den Vorjahren, defizitär (letzte öffentliche EBITDA-Marge: 2018 Q3 LTM: -6,2%). Gemäß Vista konnten die Umsätze während der letzten 4 Jahre verdoppelt werden, was einer CAGR von rd. 19% entspricht. Die EBITDA-Marge soll sich im gleichen Zeitraum "vervierfacht" haben. Im gleichen Zeitraum konnte Serviceware seine Umsätze mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,7% steigern, wobei sich die EBITDA-Marge durchgehend nahe des Break-Even-Niveaus bewegte (-2,0% bis +2,7%). Gleichzeitig notiert die Serviceware-Aktie derzeit mit einem EV/Umsatz-Multiple von 0,8, was 8% der Bewertung ApptioŽs entspricht. Auch wenn Apptio aufgrund der besseren Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie der Unternehmensgröße u.E. ein höherer Multiple zugesprochen werden kann, sehen wir den aktuellen Abschlag als deutlich zu hoch an.



Fazit: Wir befürworten die hohen Entwicklungsausgaben des Unternehmens, um technologisch weiter einer der führenden Anbieter zu bleiben. Die jüngste Übernahme bescheinigt zudem das u.E. hohe Wertpotenzial der Serviceware-Aktie sowie der gesamten Branche. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel i.H.v. 18,00 Euro.







