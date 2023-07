Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 20.07.2023

Kursziel: EUR 3,30 (bislang EUR 5,50)

Kursziel auf Sicht von: 36 Monate

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Peter Hasler



Ausgabe einer Wandelanleihe



Weil Sentiment bei Branchen in der Frühphase ihres Lebenszyklus und bei defizitären Wachstumsunternehmen einer der wichtigsten kursbeeinflussenden Faktoren ist, kam der Aktienkurs von medondo unter Druck, obwohl in den vergangenen Monaten, abgesehen vom gesundheitsbedingten Ausscheiden eines Vorstands, keine operativ nennenswerten Unternehmensmeldungen veröffentlicht worden waren. Eine bis zum Break-Even erforderliche, externe Kapitalaufnahme über eine ordentliche Kapitalerhöhung wird bei Aktienkursen um EUR 0,76 aber verhindert. Daher hat der neue Vorstand die Begebung einer Wandelanleihe bekanntgegeben. Nach Überarbeitung unserer Prognosen um die von uns erwartete Verzögerung der Markteinführung und eine konservativere Einschätzung der erwarteten Marktanteile sowie nach Anpassung der Diskontierungssätze um die aktuell höheren Marktzinsen und Risikoprämien errechnen wir ein Kursziel von EUR 3,30 (bislang EUR 5,50) je Aktie. Basis unseres Kursziels ist die Einschätzung, dass medondo im Verlauf des Jahres 2024e den Break-Even-Punkt überschreitet. In einer Monte-Carlo-Analyse haben wir alternative Umsatz- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt und ermitteln Werte des Eigenkapitals in einer Bandbreite zwischen EUR 2,30 (10%-Quantil) und EUR 4,82 (90%-Quantil) je Aktie.



medondo erhöht erneut das Kapital, diesmal durch die Emission einer Wandelanleihe. Der Gesamtnennbetrag des Wandlers liegt bei bis zu EUR 3,0 Mio., eingeteilt in bis zu 3.000 Wandelschuldverschreibungen zum Nennbetrag von jeweils EUR 1.000. Die Wandelanleihe hat einen Kupon von 6,5%, die Laufzeit liegt bei zwei Jahren (bis 01.08.2025). Die Wandelanleihe wird den Aktionären über ein mittelbares Bezugsrecht angeboten, bei dem 5.183 medondo-Aktien zum Bezug einer Wandelanleihe berechtigen. Der Wandlungspreis beträgt EUR 1,15. Damit sind Investoren berechtigt, für jede Wandelanleihe 869 Aktien zu erwerben. Die eingeworbene Liquidität soll nach Unternehmensangaben zur Finanzierung des (internen und externen) Wachstums verwendet werden; auch sollen die Kernbereiche Softwareentwicklung und Sales ergänzt werden.



Die medondo holding Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,700EUR gehandelt.