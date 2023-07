Kappt Prognosen und baut Stellen ab

(neu: Kursentwicklung nach Erholung)



AHRENSBURG (dpa-AFX) - Der Bildverarbeitungsspezialist Basler hat wegen einer andauernden Marktflaute seinen Ausblick spürbar gesenkt. So dürfte der Umsatz im Gesamtjahr anstatt 235 bis 265 Millionen Euro nun nur noch zwischen 200 und 215 Millionen Euro betragen, wie das SDax -Unternehmen am Montag in Ahrensburg mitteilte. Weil das Management mit dem Abbau von rund 200 Vollzeitstellen gegensteuert und dadurch mit Kosten in Millionenhöhe rechnet, erwartet es einen Vorsteuerverlust von 12 bis 20 Millionen Euro. Die Aktie verlor zunächst deutlich, fing sich dann aber.

Das im SDax notierte Papier sackte in einer ersten Reaktion um bis zu 12,5 Prozent ab. Bis zum Nachmittag erholten sich die Aktien dann aber und waren mit plus 2,8 Prozent auf 16,36 Euro sogar unter den Favoriten im Nebenwerte-Index SDax. Im laufenden Jahr hat der Kurs aber immer noch fast 45 Prozent eingebüßt, was in dieser Zeit den vorletzten Platz m SDax bedeutet. Basler kommt auf einen Börsenwert von rund 513 Millionen Euro. Nach Unternehmensangaben gehören 53 Prozent der Anteile der Holding des Firmenmitgründers Norbert Basler.