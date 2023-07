Madoro startet Explorationsprogramm im Lithiumkonzessionsgebiet First Green in Quebec

25. Juli 2023 – VANCOUVER, British Columbia / IRW-Press / – Madoro Metals Corp. („Madoro“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MDM, OTC: MSTXF, WKN: A2QQ1X) freut sich bekannt zu geben, dass ein Prospektions- und Beprobungsprogramm im unternehmenseigenen Lithiumkonzessionsgebiet First Green eingeleitet wurde. Das aus 213 Claims bestehende und 12.325 Hektar große Projektgelände liegt rund 75 km südwestlich von Val-d’Or in der Region Abitibi-Témiscamingue in der Provinz Québec. Das Konzessionsgebiet ist über ein Netz aus Forststraßen gut erreichbar; im Zuge der Abholzungsarbeiten wurden mehrere Aufschlüsse freigelegt, die von den Explorationsmannschaften untersucht und beprobt werden.

„Mit diesem ersten Feldprogramm werden wir uns einen guten Einblick in die geologischen Eigenschaften des Konzessionsgebiets verschaffen und können damit möglicherweise eine geophysikalische Flugmessung im Herbst konfigurieren“, so Brian Ostroff, der Executive Chairman von Madoro. „Die Region entwickelt sich immer mehr zu einem potenziellen Hauptlieferanten von Lithium aus Hartgestein, und das Projekt First Green dürfte sich dank seiner strategisch günstigen Lage in die immer länger werdende Serie von Explorationserfolgen einreihen.“

Das Lithiumkonzessionsgebiet First Green befindet sich in einem sich rasch entwickelnden Lithiumgürtel, in dem Firmen wie Brunswick Exploration Inc., Narrow River Resources Pty. Ltd, Sayona Québec Inc., Renforth Resources Inc., Vison Lithium Inc. und Winsome Resources Inc. große Konzessionsflächen erworben haben. Als wichtigste Merkmale der Lithiumkonzession First Green sind zahlreiche Pegmatitaufschlüsse zu nennen, die Berichten zufolge von Geologen der Regierung kartiert wurden. Es gibt jedoch keine Aufzeichnungen darüber, dass diese Pegmatite auch beprobt oder auf Lithium untersucht wurden.

Die Nähe des Lithiumprojekts First Green zu den Bergbauzentren Malartic und Val-d'Or ermöglicht eine kostengünstige Exploration. In der Provinz Québec finden die Exploration, Produktion und Verarbeitung kritischer strategischer Mineralien (CSM), einschließlich Lithium, sowie die Entwicklung von Wertschöpfungsbranchen wie die Batterie- und Elektrofahrzeugherstellung großen Zuspruch. Im Jahr 2021 wurde ein spezielles Programm zur Förderung der Exploration von CSM ins Leben gerufen. Außerdem vorgesehen sind erstattungsfähige Steuergutschriften von bis zu 38,8 % für Junior-Rohstoffexplorer sowie Flow-Through-Steuervergünstigungen von 69,4 % für Investoren in Québec bzw. 38,4 % für Investoren aus dem übrigen Kanada.