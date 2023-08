VSBLTY’S Künstliche Intelligenz erweitert Fokus auf Sicherheit & Einzelhandelsmediennetzwerke

Computer Vision ist bereit, seinen Anteil an einem Billionen-Dollar-Markt zu übernehmen

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA, 1. August 2023 - VSBLTY Groupe Technologies Corp. (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt: 5VS) („VSBLTY“), ein führender Software-Anbieter im Bereich KI-gestützte Sicherheit und Einzelhandelsanalytik, freut sich, einen Einblick in seine Geschäftsinitiativen für das verbleibende Jahr sowie für das kommende Jahr zu geben. Die firmeneigene KI-Technologie von VSBLTY, die auf die Bedürfnisse des 900-Milliarden-Dollar-Sicherheitsmarktes ausgerichtet ist und ihre Mediennetzwerke auf den 100-Milliarden-Dollar-Einzelhandelsmarkt ausdehnt, ermöglicht eine Echtzeitanalyse dessen, was verschiedene Kameras "sehen", und agiert proaktiv auf der Grundlage ihrer Analyse. In einer Sicherheitsumgebung kann die Technologie das Situationsbewusstsein unterstützen, sowohl bekannte frühere Straftäter als auch tatsächliche Waffen identifizieren und die Behörden in Echtzeit benachrichtigen. Im Einzelhandel oder im öffentlichen Raum kann die Software personalisierte und gezielte Werbung liefern und gleichzeitig anonymisierte Daten über das Seh- und Kaufverhalten der Kunden erstellen.

„Unser KI-gestützter Ansatz bringt sowohl im Einzelhandel als auch im Bereich Verbrechensbekämpfung einen quantifizierbaren, realen Nutzen“, meint Jay Hutton, der CEO von VSBLTY Groupe Technologies Corp. „Dank unserer jüngsten Finanzierung verfügen wir über die finanziellen Mittel, das Team, die Erfahrung und die Möglichkeiten, zusätzlichen Shareholder Value zu schaffen, während wir bis 2023 und 2024 weitere Systeme für unsere Kunden bereitstellen.“

Chancen im Einzelhandel

Die patentierte KI-Technologie des Unternehmens bedient sich fortschrittlicher Methoden der Gesichtserkennung und Klassifizierung, um auf digitalen Displays in Geschäften in Echtzeit gezielt Werbemaßnahmen auf digitalen Displays in der Nähe der Produktplatzierung im „Moment der Wahrheit“ oder am Ort des Kaufs (wo immer noch über 80 % der Käufe „in-store“ getätigt werden) zu liefern.

Das System kann sowohl spezifische Kunden als auch Kundentypen (basierend auf demographischen Parametern wie Alter und Geschlecht) ermitteln, um marken- und kundenspezifische Nachrichten zu übermitteln, die vollständig anonymisiert sind. Je nach Besucherprofil platziert die Software zum Beispiel Markenwerbung ganz gezielt für Männer oder Frauen bzw. spezielle Altersgruppen. Die Software ist auch in der Lage, den Inhalt in Abhängigkeit von der Nähe des Kunden zum Display zu variieren: so wird aufmerksamkeitsstarke Werbung aus einer Entfernung von bis zu 30 Fuß geschaltet, 'aufbauendes Engagement' aus etwa 10 Fuß Entfernung und eindringliche Markenbotschaften werden dann an dem Punkt vermittelt, an dem der Kunde durch Berührung oder Scannen eines QR-Codes mit dem Display interagieren kann.