Neptune Digital Assets meldet einen Gesamtnettogewinn von $2,5 Millionen für den Zeitraum bis zum 31. Mai 2023

Vancouver, British Columbia – 1. August 2023 / IRW-Press / - Neptune Digital Assets Corp. (TSX-V:NDA) (OTCQB:NPPTF) (FWB:1NW) („Neptune“ oder das „Unternehmen“), eines der ersten börsennotierten Blockchain-Unternehmen in Kanada, freut sich, die Veröffentlichung seines vierteljährlichen verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses vom 31. Mai 2023 sowie seine Management, Discussion and Analysis für die neun Monate bis zum 31. Mai 2023 bekannt zu geben.

Die finanziellen Höhepunkte für die neun Monate bis zum 31. Mai 2023 sowie für den Zeitraum nach dem Quartalsende bis zum Datum dieser Pressemitteilung sind wie folgt.

- Neptune beendete das Quartal am 31. Mai 2023 mit Aktiva in Höhe von $38,5 Mio. und hat keine Schulden.

- Neptune erwirtschaftete in dem am 31. Mai 2023 endenden Neunmonatszeitraum durch Bitcoin-Mining, Staking, DeFi und andere gewinnbringende Aktivitäten einen Gesamtumsatz und sonstige Einnahmen in Höhe von $2,9 Mio.

- Neptune hat bis zum 31. Mai 2023 Bitcoins im Wert von $1.8 geschürft. Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung hatte Neptune ein Gesamtguthaben von 261 Bitcoins in Cold Storage und weitere 64 Bitcoins unter Chapter 11-Forderungen bei Genesis und Celsius, wobei der Ausgang dieser Forderungen derzeit unbekannt ist. Neptune bewahrt derzeit alle Bitcoin in einem Cold Storage auf und betreibt keinen aktiven Verkauf.

- Die beiden größten Bestände an digitalen Assets von Neptune zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung sind 261 BTC und 175.000 ATOM. Das Unternehmen hält außerdem Positionen in ETH, DOT, wMemo, DASH, GRT, OCEAN und einer Reihe anderer Token sowie eine Investition in SpaceX im Wert von etwa 2,3 Mio. USD.

- Neptune verfügt derzeit über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von 10,6 Mio. CAD bei einer kanadischen Tier-1-Bank und weitere 4 Mio. USD im Rahmen der Chapter 11-Forderung an Genesis Lending, deren Ausgang derzeit unbekannt ist.

„Neptune ist davon überzeugt, dass die Baisse nun hinter uns liegt, und hat daher damit begonnen, monetäre Aktiva so zu positionieren, dass sie in der prognostizierten Erholung in den kommenden Jahren zusätzliche Exposition erlangen. Dennoch haben wir Maßnahmen ergriffen, um vor erheblichen Rückschlägen oder „Black Swan“-Ereignissen gewappnet zu sein, während unsere Kryptowährungen und monetären Beteiligungen weiterhin Einnahmen über unterschiedliche Wege generieren, einschließlich Abtretungen, Erwerbe, Knoten, Festgeld mit hohen Zinsen und Aufpreise für Optionsgeschäfte. Die Kosten sind weiterhin niedrig und der Kapitalbedarf ist für viele Jahre gedeckt. Dieses Quartal war aufgrund des Abschwungs des kanadischen Dollars und einer leichten Markterholung gegenüber dem letzten Quartal ziemlich dürftig, dennoch steigern wir weiterhin unsere Bilanz und erwerben Aktiva, die wir mittelfristig als potenziell wertvoll erachten“, sagte Cale Moodie, CEO von Neptune.