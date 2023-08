Nintendo verzeichnet Gewinnsprung: Zelda und Super-Mario-Film sorgen für Rekordzahlen!

Nintendo hat im vergangenen Quartal einen Gewinnsprung verzeichnet, der auf den Erfolg eines neuen Spiels aus der Zelda-Reihe und des Super-Mario-Films zurückzuführen ist. Das Unternehmen verdiente gut 181 Milliarden Yen (1,16 Mrd Euro), was einem Anstieg von 52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Spiel "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" verkaufte sich bis Ende Juni 18,5 Millionen Mal und der Super-Mario-Film spielte weltweit geschätzte 1,3 Milliarden Dollar ein. Dadurch stiegen die Lizenzerlöse von Nintendo um 190 Prozent auf 31,8 Milliarden Yen (204 Mio Euro). Der Verkauf von Mario-Spielen wurde ebenfalls angekurbelt. Trotz rückläufiger Verkaufszahlen der Spielekonsole Switch konnte Nintendo starke Zahlen erzielen. Der Switch-Absatz sank im Jahresvergleich von 3,9 auf 3,43 Millionen Geräte. Eine neue Generation der Konsole wird für das kommende Jahr erwartet. Der Konzernumsatz stieg im ersten Geschäftsquartal um 50 Prozent auf 461,3 Milliarden Yen (2,96 Mrd Euro).Die Aktie von Nintendo (WKN: 864009) ist die Top-Gaming-Aktie des Autors. Obwohl die Performance bisher nicht bahnbrechend war, handelt es sich um eine gute Position im Portfolio. Die aktuellen Zahlen von Nintendo zeigen, warum die Aktie als Top-Gaming-Position gilt. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 50 Prozent auf 461,3 Mrd. Yen. Das operative Ergebnis wuchs um 85 Prozent auf 185,4 Mrd. Yen und das auf die Aktionäre entfallende Ergebnis stieg um 52,1 Prozent auf 181 Mrd. Yen. Der Verkaufsschlager "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" und die hohe Anzahl verkaufter Switch-Einheiten trugen zu den starken Zahlen bei. Auch der Super-Mario-Film generierte solide Einnahmen. Der Umsatz im Segment Mobile and IP related Business wuchs um 190 Prozent auf 31,8 Mrd. Yen.Nintendo besitzt starken und beliebten Content, der die Verbraucher dazu bringt, im Ökosystem des Unternehmens zu bleiben. Die Stärke von Nintendo liegt darin, dass Verbraucher Abenteuer mit bekannten Charakteren wie Link aus Zelda, Super Mario, Donkey Kong oder Yoshi erleben können, was auf anderen Konsolen nicht möglich ist. Auf Basis der Quartalszahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis derzeit bei ca. 10, was als nicht sehr teuer angesehen wird.Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten und bietet Investoren die Möglichkeit, sich einen Anteil an einem Markt zu sichern, der bis zu 1,83 Billionen US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 empfiehlt die Aktien von Nintendo.

