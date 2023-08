Daimler Trucks Finanzvorstand Jochen Goetz stirbt mit 52 Jahren

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Finanzchef des Lkw-Herstellers Daimler Truck , Jochen Goetz, ist tot. Der Manager sei "plötzlich und unerwartet im Alter von 52 Jahren verstorben", teilte der Dax-Konzern am Sonntagabend in Leinfelden-Echterdingen mit. Goetz sei am Samstag bei einem tragischen Unglücksfall ums Leben gekommen. Er hinterlasse eine Frau und zwei Kinder.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer