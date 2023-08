Sienna schließt eine Optionsvereinbarung über den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Lithiumprojekt Elko direkt neben dem Projekt von Surge Battery Metals in Elko County (Nevada) ab

17. August 2023 / IRW-Press / - Sienna Resources Inc. („Sienna“ oder das „Unternehmen“) (SIE—TSX.v, SNNAF—USA, A1XCQ0–Deutschland) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einem unabhängigen Dritten eine Optionsvereinbarung über den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Lithiumprojekt Elko in Elko County im US-Bundesstaat Nevada abgeschlossen hat. Dieses Projekt erstreckt sich über eine zusammenhängende Fläche von ca. 1.200 Acres, die direkt an das Lithiumprojekt Nevada North von Surge Battery Metals in Elko County (Nevada) angrenzt. Diese Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die „Börse“). Das Lithiumprojekt Nevada North hat einige der höchsten Lithiumgehalte in Nevada geliefert. Auf der Website von Surges heißt es: „Bohrloch NN2207 durchteufte die mächtigsten Abschnitte von lithiumreichem Tonstein, die bisher ermittelt wurden: vier Zonen über insgesamt 120,4 Metern (395 Fuß) mit durchschnittlich 3.943 Teilen Lithium pro Million.“ Die Pläne für die erste Arbeitsphase auf diesem Projekt werden derzeit erarbeitet. Das Management von Sienna weist ausdrücklich darauf hin, dass ehemalige Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Siennas Projekten nicht unbedingt Rückschlüsse auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Jason Gigliotti, President von Sienna, erklärt: „Dies ist eine der aufregendsten Lithiumregionen Nordamerikas. Die von Surge ermittelten Gehalte gehören zu den höchsten, die in Nevada jemals entdeckt wurden, und dass wir nun über ein Projekt verfügen, das direkt an diese neue Lithiumentdeckung angrenzt, verspricht Gutes für die Aktionäre von Sienna. Wir beginnen umgehend mit den Planungen für die erste Arbeitsphase auf diesem Projekt. Wir halten nicht nur dieses neue Lithiumprojekt, sondern Sienna ist durch seine anderen Konzessionsbeteiligungen einer der größten Grundbesitzer im Clayton Valley in Nevada. Sienna verfügt über ausreichende Barmittel für die zu erwartenden Explorationspläne und wir gehen davon aus, dass wir in den verbleibenden Monaten des Jahres 2023 an mehreren Fronten sehr aktiv sein werden. Das Management blickt sehr optimistisch in die Zukunft und sieht den Arbeiten vor Ort bei diesen Projekten entgegen.“