Schulte-Schlagbaum AG: Neues Vorstandsmitglied ab 2024 ernannt und Prognose für 2023 gesenkt

Die Schulte-Schlagbaum AG hat in einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung beschlossen, Johannes Weißbach ab dem 1. Januar 2024 als weiteres Vorstandsmitglied zu bestellen. Weißbach ist derzeit Aufsichtsrat der SAG und wird sein Amt zum 31. Dezember 2023 niederlegen. Er ist gelernter Diplom-Ingenieur im konstruktiven Ingenieurbau und derzeit Geschäftsführer der ZECH Umwelt Holding GmbH und der ZECH International Holding GmbH. Der Aufsichtsratsvorsitzende Vaios Kastanis betonte, dass man mit der Bestellung von Weißbach eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit umfassender Expertise für den Vorstand gewinnen konnte. Zusammen mit Vorstand Peter Pongratz habe man ein schlagkräftiges Vorstandsteam gebildet. Zudem konnten wichtige Managementpositionen mit Personen besetzt werden, die langjährige Erfahrung im Unternehmen haben. Auch auf operativer Ebene konnte das Unternehmen mit professionellen Kräften verstärkt werden, die einen wesentlichen Beitrag zur Neuausrichtung leisten werden.Des Weiteren hat der Vorstand der Schulte-Schlagbaum AG die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 angepasst. Aufgrund nicht zufriedenstellender Ergebnisse in den ersten sieben Monaten des Jahres und einer angespannten Situation auf den Absatzmärkten muss die EBIT-Prognose gesenkt werden. Ursache dafür ist vor allem die Krise im Bausektor, die sich unmittelbar auf die Umsätze im Geschäftsbereich Schloss- und Schließblechsysteme auswirkt, sowie die anhaltenden Verspätungen bei der Verfügbarkeit neuer Produkte im Geschäftsbereich Schließsysteme für Türen und Möbel. Zuvor hatte das Unternehmen ein betriebliches Ergebnis (EBIT) in einem Korridor von 0,8 Mio. EUR bis 1,1 Mio. EUR prognostiziert. Nun rechnet die Konzernleitung mit einem EBIT-Korridor von -2,1 Mio. EUR bis -1,8 Mio. EUR.Die Schulte-Schlagbaum AG ist ein Unternehmen mit Sitz in Velbert und ist im Freiverkehr in Berlin und Düsseldorf gelistet. Das Unternehmen stellt Schließsysteme für Türen und Möbel sowie Schloss- und Schließblechsysteme her. Die Schulte-Schlagbaum AG hat die Insiderinformationen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht. Für weitere Informationen steht Sven Gill, kaufmännische Leitung, zur Verfügung. Die Kontaktdaten lauten: Tel: +492051/2086-117, E-Mail: sven.gill@sag-schlagbaum.com.

Die Schulte-Schlagbaum Aktie wird aktuell mit einem Minus von -4,62 % und einem Kurs von 372EUR gehandelt.