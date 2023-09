BERLIN, 2. September 2023 /PRNewswire/ -- In einer Welt, in der Technologie mehr denn je mit unserem täglichen Leben verwoben ist, ist die Nachfrage nach zuverlässigen und tragbaren Energielösungen in neue Höhen geschnellt. Dieses Jahr, auf der IFA Berlin 2023, hat Jackery wieder einmal das Rampenlicht auf sich gezogen, indem sie ihre neuesten Innovationen vorstellten: den Solargenerator 1000 Plus und den Solargenerator 300 Plus – zwei leistungsstarke Ergänzungen zu ihrer hochgelobten Reihe tragbarer Solargeneratoren.

Der Solargenerator 1000 Plus verfügt über eine große Leistung von 2000 W. Darüber hinaus kann der Solargenerator mit bis zu 3 Akkupacks auf 5 kWh erweitert werden, was für 1-3 Tage Outdoor-Abenteuer ausreicht.

Mit der grenzenlosen Energie der Sonne unterstützt der Solargenerator 1000 Plus das Aufladen in nur 2 Stunden mit vier 200-W-Solarmodulen und gewährleistet so eine zuverlässige und erneuerbare Energiequelle für Ihre Outdoor-Abenteuer.

Solargenerator 300 Plus:

Der Solargenerator 300 Plus stellt das Konzept eines „Solargenerators für die Tasche" (Solar Generator in Your Backpack) vor. Mit einem Gewicht von nur 5 kg ist der Solargenerator 300 Plus ein echter Reisebegleiter. Dank des faltbaren Griffs und des leichten Profils lässt er sich unglaublich einfach transportieren, aufstellen und verwenden. Die Einführung eines brandneuen 40W-Solarmoduls erhöht den Faktor der Mobilität noch weiter und ermöglicht es Ihnen, Solarenergie zu nutzen, wo immer Ihre Reise Sie hinführt.

Pionier der Solargenerator Revolution

Letztes Jahr nahm Jackery an der IFA Berlin 2022 teil und stellte den Solargenerator 1000 Pro vor, ein leistungsfähiges und kostengünstiges Modell, das als Flaggschiff der Pro Serie dient. Die Markteinführung des Solargenerator 1000 Pro wurde mit großem Beifall und begeisterter Resonanz aufgenommen. Im Laufe des darauffolgenden Jahres durchlief Jackery eine Produktevolution und wechselte von der Pro Serie zur Plus Serie. Die wichtigste Neuerung ist die Verbesserung der Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Jackerys Präsenz auf der IFA stellt den Höhepunkt ihrer Entwicklung von einem Startup-Unternehmen aus dem Silicon Valley zu einem weltweiten Anbieter von Energielösungen dar und unterstreicht ihr unermüdliches Engagement für Innovation, Exzellenz und die Erfüllung von Kundenbedürfnissen. Jackery hat sich auf den Weg gemacht, um seine Mission „Grüne Energie Für Alle" (Bring Green Energy To All) zu erfüllen. Egal, ob Sie ein Abenteurer auf der Suche nach Energieunabhängigkeit oder ein bewusster Verbraucher auf der Suche nach nachhaltigen Lösungen sind, Solargenerator 1000 Plus und 300 Plus von Jackery sind bereit, Ihre Beziehung zu Strom neu zu definieren – zu Ihren Bedingungen. Der Solargenerator 1000 Plus und 300 Plus sind ab dem 1. September auf mehreren Plattformen erhältlich, darunter Amazon, die offizielle Jackery-Website und verschiedene Drittanbieter-Kanäle

