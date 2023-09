Pernod Ricard überzeugt mit starken Ergebnissen - Analysten empfehlen weiterhin den Kauf der Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Vorlage der Zahlen für das Geschäftsjahr 2022/23 auf "Outperform" belassen. Der Spirituosenkonzern habe starke Ergebnisse erzielt, so der Analyst Trevor Stirling in einer ersten Reaktion. Es wurde erwartet, dass das neue Geschäftsjahr schwach beginnen würde.Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Vorlage der Quartalszahlen von 230 auf 215 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Laut Analyst Sanjeet Aujla seien die mittelfristigen Ziele des Spirituosenkonzerns immer noch erreichbar. Die derzeitige Schwäche in den USA und China ändere daran nichts. Aujla erhöhte seine Schätzung für den Anstieg des operativen Gewinns, kürzte jedoch aufgrund der Auswirkungen der erstarkten Euro-Währung seine Gesamtprognose.Pernod Ricard ist ein weltweit führender Spirituosenkonzern mit Marken wie Absolut Vodka, Jameson Whiskey und Martell Cognac. Das Unternehmen veröffentlichte kürzlich seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2022/23, die positiv ausfielen. Der Umsatz stieg um 8,8 Prozent auf 9,18 Milliarden Euro, während der operative Gewinn um 16,7 Prozent auf 2,56 Milliarden Euro zulegte. Besonders stark war das Wachstum in den USA, wo der Umsatz um 14 Prozent stieg. In China hingegen gab es einen Rückgang von 2 Prozent.Die Analysten von Bernstein Research bewerten die Ergebnisse von Pernod Ricard als stark und sehen weiterhin Potenzial für eine positive Entwicklung. Sie belassen daher ihre Einstufung auf "Outperform" und setzen ein Kursziel von 228 Euro.Die Analysten der Credit Suisse sind ebenfalls optimistisch und halten die mittelfristigen Ziele des Spirituosenkonzerns für erreichbar. Trotz der derzeitigen Schwäche in den USA und China erwarten sie weiterhin ein positives Wachstum. Sie senken jedoch ihr Kursziel auf 215 Euro aufgrund der Auswirkungen der Währungseinflüsse durch den erstarkten Euro.Insgesamt bleibt Pernod Ricard ein interessantes Investment, da das Unternehmen starke Ergebnisse erzielt und weiterhin Wachstumspotenzial hat. Die Analysten von Bernstein Research und Credit Suisse sind optimistisch und empfehlen die Aktie weiterhin zum Kauf. Anleger sollten jedoch die Währungseinflüsse im Auge behalten, da der erstarkte Euro das Ergebnis beeinflussen könnte.

Die Pernod Ricard Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 182,4EUR gehandelt.