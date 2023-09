Wenn Bau, dann PORR - Hohe Resilienz durch Infrastrukturbau und niedrige Multiples machen die Aktie zu attraktivem Depot-Baustein

Die PORR zählt zu den führenden europäischen Baukonzernen und bietet sowohl im Hoch- als auch im Tief- und Infrastrukturbau ganzheitliche Baulösungen aus einer Hand an. Den Schwerpunkt des Auftragsportfolios bilden traditionell anspruchsvolle Infrastruktur- und Tiefbauprojekte, die in 2022 rund 53% der Produktionsleistung ausmachten. Das in H1/23 auf ein Rekordvolumen i.H.v. 8,995 Mrd. Euro weiter ausgebaute Orderbuch (+11,7% yoy; +9,5% qoq) weist aktuell sogar einen Anteil von ca. 58% aus diesen beiden Bausparten auf, während der kriselnde Wohnungsbau lediglich für rund 8% steht.



Trotz der gegenwärtig allgemein negativen Stimmungslage für die europäische Baubranche sollte das Marktvolumen getragen von den strukturellen Wachstumstreibern Demografie, Dekarbonisierung, Deglobalisierung und Digitalisierung bis 2028 auf über 3,7 Billionen Euro anwachsen (CAGR: 3,5%). Vor allem der Tief- und Infrastrukturbau, der 20-30% des Marktes ausmacht, dürfte sich in 2024 ff. angesichts milliardenschwerer staatlicher Investitionspläne und umfassender EU-Fördermittel als Stützpfeiler für den Sektor erweisen.



Als einer von wenigen Spezialisten für selbst komplexeste Bauprojekte und Vorreiter in puncto Digitalisierung und Nachhaltigkeit sehen wir PORR in einer ausgezeichneten Lage, maßgeblich von dieser Entwicklung zu profitieren. So ist die Gruppe beispielsweise an der Errichtung des Brenner Basistunnels beteiligt, der als zukünftig längste unterirdische Bahnverbindung der Welt das mit > 950 Mio. Euro bis dato größte Baulos in der Geschichte Österreichs hervorrief. Ebenso partizipiert PORR stark an der Energiewende in Deutschland, etwa durch den Bau der Windstromtrasse SuedLink zur Elbquerung. Bei mehreren Tausend ausgeführten Bauaufträgen p.a. weist PORR dennoch eine nur geringe Abhängigkeit von Großprojekten auf.



Trotz der zuletzt vielfältigen Belastungsfaktoren wie Störungen in den Lieferketten, rasch steigende Baustoff- und Energiepreise sowie inflationsbedingte Lohnkostensteigerungen konnte PORR 2022 mit starkem Wachstum (+11,9% yoy) und einem überproportionalen Ergebnisanstieg auf ein EBT von 110,0 Mio. Euro (+28,9% yoy) abschließen. In H1/23 setze sich dieser Trend ungebrochen fort (Umsatz: +11,4% yoy; EBT: +24,6% yoy). Wenngleich die erste Jahreshälfte saisonal bedingt nur von untergeordneter Bedeutung ist, lassen der trotz selektiver Projektakquise nach wie vor starke Auftragseingang (H1: +25,0% yoy) und die laut Vorstand gesunde Margenstruktur im Auftragsbestand auf eine visible Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses schließen. Das in der Konzernstrategie PORR 2025 avisierte Margenziel von 3,0% (vs. 2022: 1,9%) erscheint uns daher nicht unrealistisch.



Fazit: Während über die Immobilienwirtschaft der perfekte Sturm hereingebrochen ist und auch über Teile der Baubranche dunkle Wolken heraufziehen, glänzt PORR beständig mit neuen Rekord-Auftragsbeständen. Die Resilienz des Geschäfts durch das hohe Exposure in relativ robusten Bausparten sollte in den kommenden Quartalen deutlich zutage treten. Wir halten die Bewertung (2024e: KGV 5,6x; KBV 0,5x) für sehr attraktiv und nehmen PORR mit dem Rating "Kaufen" und einem Kursziel von 20,00 Euro neu in die Coverage auf.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27669.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die PORR Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 12,24EUR gehandelt.