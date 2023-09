UBS stuft PRUDENTIAL auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prudential auf "Buy" belassen. Die Experten um Analyst Will Hardcastle listeten in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu den Versicherern Schlüsselfragen für die kommende Berichtssaison auf. Bei Prudential stehen für sie Themen wie die Kapitalverwendung und die Asien-Strategie im Vordergrund. Als Sektorfavoriten nannten die Experten Axa, Prudential, Scor, ASR und Hiscox./tav/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2023 / 12:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prudential Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 10,60EUR gehandelt.