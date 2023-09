Wirtschaft Dax startet kaum verändert - US-Inflationsdaten erwartet

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:40 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.705 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierten BMW, Volkswagen und Deutsche Bank entgegen dem Trend im Plus, die größten Verluste gab es bei Bayer, Sartorius und Adidas. Mit Spannung wird im Laufe des Tages die Veröffentlichung neuer Inflationsdaten aus den USA erwartet: "Die Inflationsrate in den USA soll auch im August wieder leicht gestiegen sein, geht es nach den Erwartungen der Ökonomen", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Nach dem vorläufigen Tiefpunkt im Juni bei drei Prozent habe sich der Trend in den Verbraucherpreisen also wieder gedreht.