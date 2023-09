Wirtschaft Dax am Mittag weiter im Plus - Ölpreis steigt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Freitag nach einem freundlichen Start bis zum Mittag im grünen Bereich gehalten und seine Gewinne minimal ausgebaut. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit 15.965 Punkten berechnet, was einem Plus von 1,0 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag entspricht.



Die größten Gewinne gab es am Mittag bei Brenntag, BASF und Rheinmetall. Die größten Verluste gab es entgegen dem Trend bei Vonovia. "Die Stimmung bei den Investoren bleibt vorerst weiter abwartend", kommentierte Experte Andreas Lipkow die Stimmung auf dem Parkett.