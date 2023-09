Trina Solar kündigt Massenproduktion von Modulen der Serie Vertex N 700W+ an und führt die Branche in die PV 7.0 Ära

Die Vertex N 700W+ Serie von Modulen verwendet die n-Typ i-TOPCon Advanced-Technologie, die von Trina Solar im Mai vorgestellt wurde. Die ersten n-Typ i-TOPCon-Zellen liefen Anfang August in der Provinz Qinghai vom Band. Die Zelleneffizienz in der Massenproduktion hat nun 25,8 % erreicht. Bis Ende dieses Jahres wird die Zellkapazität von Trina Solar 75 GW erreichen, einschließlich 40 GW n-Typ Zellen , die alle mit der n-Typ i-TOPCon Advanced-Technologie ausgestattet sind.

CHANGZHOU, China, 19. September 2023 /PRNewswire/ -- Trina Solar, ein weltweit führender Anbieter von PV- und intelligenten Energielösungen, gab am 18. August die Massenproduktion von Modulen seiner Vertex N 700W+ Serie bekannt, bei denen die Moduleffizienz 22,5 % erreicht. Dies kennzeichnet Trina Solar als den ersten Modulhersteller, der TOPCon-Module in Massenproduktion herstellt, deren Leistung 700 W übersteigt. Nach Angaben von Trina Solar wird die Industrialisierungsfähigkeit von 210 mm Modulen des Typs n umfassend verbessert, und die Vertex N-Module werden bis 2024 mit einer Leistungssteigerung von 10 bis 15 W kontinuierlich weiterentwickelt.

Die Module der Vertex N 700W+ Serie haben eine umfassende Palette von Tests durch das Renewable Energy Test Center (RETC) bestanden. Ein UL Panfile Testbericht ergab, dass Trina Solar Vertex N-Module in Bezug auf den Temperaturkoeffizienten und in schwach beleuchteten Umgebungen im Vergleich zu p-TypModulen eine bessere Leistung erbringen. Simulationen in drei typischen Städten zeigen, dass die jährliche Stromerzeugung der Vertex N-Module im Vergleich zu p-TypModulen um bis zu 3,96 % gesteigert werden kann.

Vertex N-Module erfreuen sich auch bei Endkunden großer Beliebtheit. Infolgedessen hat Trina Solar reichhaltige Erfahrungen im Bereich der Lieferung von großen PV-Kraftwerken gesammelt. Ein Photovoltaik-Kraftwerksprojekt für die Meerwasserentsalzungsanlage in al-Dschubail, Saudi-Arabien, wurde kürzlich in Betrieb genommen. Dabei kamen Module der Vertex N 700W+ Serie zum Einsatz. Ein 500 MW Photovoltaik-Kraftwerksprojekt, das im Kreis Xinghai in der Provinz Qinghai errichtet wird, verwendet ebenfalls Module der Vertex N 700W+ Serie.

Trina Solar ist bestrebt, Industriepartnerschaften zu fördern, um gemeinsam die Massenproduktion von n-TypTechnologie und Hochleistungsmodulen zu beschleunigen und dadurch Endnutzern Vorteile zu verschaffen.In der n-Typ Äraführt Trina Solar die Branche mit der n-Typi-TOPCon Advanced-Technologie, der umfassend aufgerüsteten, szenarienbasierten Vertex N-Produktpalette und integrierten Lösungen an.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2197711/1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/trina-solar-kundigt-massenproduktion-von-modulen-der-serie-vertex-n-700w-an-und-fuhrt-die-branche-in-die-pv-7-0-ara-301931274.html