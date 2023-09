Dax am Mittag weiter im Minus - Ölpreis sinkt deutlich

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag nicht aus dem roten Bereich befreien können. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit 15.605 Punkten berechnet, was einem Minus von 1,1 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag entspricht.Die größten Verluste gab es bei Sartorius, Porsche und Airbus, Gewinne wurden entgegen dem Trend nur bei wenigen Werten verzeichnet, darunter die Hannover Rück und Siemens Healthineers. "Der Handel an den europäischen Finanzmärkten steht am Donnerstag stark unter dem Einfluss der gestrigen US-Notenbanksitzung", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Selbst die letzten Zinspolitikoptimisten seien am Mittwoch "aus den Träumen gerissen" worden."Nun stellt sich die Frage, wie die Konjunktur auf die neue Renditewelt reagieren wird und ob es zu einem ausgedehnteren Konjunkturrückgang kommen wird", so Lipkow. "Entsprechend werden Positionen in zyklische Branchen weiter reduziert und mit Argusaugen auf die anstehenden Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten geschaut."