„Rumänien entfaltet sich", die erste rumänische Dokumentar-Miniserie über lokale Nachhaltigkeit

Das zentrale Thema der ersten Folge sind nachhaltige Städte und Gemeinden, während sich die folgenden fünf Episoden auf andere Themen konzentrieren, die im Einklang mit den nachhaltigen Entwicklungszielen (SDGs) der Vereinten Nationen stehen, wie z. B. die Verringerung sozialer Ungleichheiten, verantwortungsbewusste Produktion und verantwortungsbewusster Konsum, Innovation in Industrie und Infrastruktur sowie sauberes Wasser.

Die erste Folge der Serie besteht aus zwei Fallstudien: Zunächst lernen wir die Einwohner von Targu Lăpuș kennen, der ersten Stadt in Rumänien, die eine Recyclingquote von 60 % erreicht und damit nicht nur die nationale Recyclingquote für Siedlungsabfälle von 13 %, sondern auch den europäischen Durchschnitt von 49 % übertroffen hat. Als Nächstes sehen wir die erste kooperative Gemeinschaft in Rumänien, die Energie aus 100% erneuerbaren Quellen liefert - ein echtes Vermächtnis für zukünftige Generationen.

Neben der Miniserie bietet die Plattform „Rumänien entfaltet sich" auch Zugang zu originalen redaktionellen Inhalten und dient als Informationsstelle über wirkungsvolle nachhaltige Initiativen, Projekte oder Praktiken, die in ganz Rumänien umgesetzt werden.

Das Projekt „Rumänien entfaltet sich" wird von Veolia unterstützt, einem weltweit führenden Anbieter von essentiellen Dienstleistungen und einem Verfechter der ökologischen Transformation. „Mit dieser Initiative bekennt sich Veolia zu seiner Verpflichtung, ein Verfechter der ökologischen Transformation zu werden, indem es Zugang zu Informationen über Nachhaltigkeit verschafft und nachhaltige Lösungen aufzeigt, die in der Lage sind, die Auswirkungen der heutigen Herausforderungen zu mildern. Auf diese Weise tragen wir dazu bei, den Bildungswert in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, zu erhöhen. Rumänien entfaltet sich deckt Lösungen für Maßnahmen auf, die sich entscheidend positiv auf die Umwelt auswirken, aber auch eine Brücke für zukünftige Verbindungen zwischen Gemeinden, Wissenschaft, Industrie und Behörden schlagen", sagte Mădălin Mihailovici, CEO von Veolia Rumänien.

Bisher hat „Rumänien entfaltet sich" 30 Experten aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Videoproduktion und Kommunikation zusammengebracht, die alle die gleiche Leidenschaft für die Schaffung einer besseren Zukunft für Rumänien teilen.

Die folgenden 5 Episoden beleuchten verschiedene Nachhaltigkeitsthemen in Rumänien, um die Gesellschaft zu stärken und aufzuklären.

Projektteam:

Veolia Rumänien: Ramona Dumitru - Communication and Public Affairs Director

Porter Novelli Rumänien: Sorina Mihai - Managing Partner, Ana Bălan - Creative & Strategy Director, Tudor Năstase - Senior Art Director & Web Developer, Claudia Cojocariu - Senior Copywriter, Stefany Iova - Creative Planer, Firuța Flutur - Senior Media Relations Consultant.

Projektberaterin: Corina Murafa - Expertin für nachhaltige Politik

- Expertin für nachhaltige Politik Studioproduktion Stay Sharp: Ovidiu Păun - Director, Iliana Dumitrache - Producer, Cosmin Dogaru - Production Manager, Roxana Cozma - Production Coordinator, Nicolae Anghel - Cinematography Director, Vlad Popescu - DOP Assistant, Diana Radulescu - Editor, Alexandru Yetesey - Editor, Ioan Marian Iacoban - Sound Design, Mix & Master.

