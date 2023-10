Vitruvia Medical AG: Halbjahresergebnis 2023 entspricht Erwartungen - Prognose für Gesamtjahr bestätigt

Die Vitruvia Medical AG hat im ersten Halbjahr 2023 Ergebnisse erzielt, die den Erwartungen entsprechen. Der Verwaltungsrat bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr. Im ersten Halbjahr erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Umsatz von rund EUR 855.000, während das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen bei EUR -176.884 lag.Basierend auf den erwarteten Ergebnissen für das erste Halbjahr 2023 bekräftigt die Unternehmensführung den Ausblick für das laufende Gesamtjahr. Der Verwaltungsrat rechnet für diesen Zeitraum mit einem Konzernumsatz von ca. EUR 1,8 Mio. Obwohl das Ergebnis im negativen Bereich liegen wird, erwartet die Vitruvia Medical AG eine weitere Verbesserung gegenüber dem Vorjahr.Die ausführlichen Lagerberichte sowie das konsolidierte Halbjahresergebnis per 30. Juni 2023 sind beigefügt.Die Vitruvia Medical AG ist ein Unternehmen mit Sitz in Anglikon, Schweiz. Sie ist im Bereich der Medizintechnik tätig. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens.Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Das Medienarchiv ist unter https://eqs-news.com verfügbar.Sprache: DeutschUnternehmen: Vitruvia Medical AGKesselackerstr. 185611 AnglikonSchweizTelefon: +41 44 915 33 78E-Mail: kontakt@vitruvia-med.comInternet: www.vitruvia-med.comISIN: CH0461931419WKN: A2PDWFBörsen: Freiverkehr in MünchenEQS News ID: 1738073Ende der Mitteilung

Die VITRUVIA MEDICAL Aktie wird aktuell mit einem Plus von +5,77 % und einem Kurs von 0,550EUR gehandelt.