Airbnb Revolution: Günstigere Preise, KI-Qualitätskontrolle und Party-Prüfung!

Die Online-Vermietungsplattform Airbnb soll sich verbessern, kündigte Airbnb-Chef Brian Chesky in einem Interview mit Bloomberg an. Zum einen sollen die Inserate wieder günstiger werden, was viele Nutzer zuletzt kritisiert hatten. Dafür will Chesky ein Tool einführen, mit dem Gastgeber ihr Angebot mit dem Preisniveau der Umgebung vergleichen können. Der transparentere Markt soll den Wettbewerb fördern und damit die Preise senken – so seine Logik. "Wir wollen, dass sich die Preise bewegen und gegenüber den Hotels wettbewerbsfähiger werden - das ist wirklich wichtig", erklärt er.

Zum anderen wird der Konzern künftig Künstliche Intelligenz (KI) zur Qualitätskontrolle einsetzen. Die Technologie soll Inserate auf ihre Echtheit überprüfen: Gastgeber müssen Bilder von Außen- und Innenräumen einreichen, die eine KI beispielsweise mit Satellitenbildern vergleicht. Weicht das Äußere zu stark ab, prüft ein Mensch nach. Das soll gefälschte Angebote auf der Plattform verhindern.