Sienna erhält BLM-Genehmigung für zunächst 5 Bohrstandorte auf dem Lithiumprojekt Elko in direkter Nachbarschaft zum Projekt von Surge Battery Metals in Elko County (Nevada)

6. Oktober 2023 / IRW-Press / - Sienna Resources Inc. („Sienna“ oder das „Unternehmen“) (SIE—TSX.v, SNNAF—USA, A1XCQ0–Deutschland) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der BLM die Bohrgenehmigung an zunächst bis zu fünf Standorten auf seinem Lithiumprojekt Elko in Elko County im US-Bundesstaat Nevada erhalten hat. Dieses kürzlich von Sienna übernommene Projekt erstreckt sich über eine zusammenhängende Fläche von rund 1.200 Acres und grenzt direkt an das Lithiumprojekt Nevada North von Surge Battery Metals (NILI) in Elko County (Nevada) an. In einer Pressemeldung, die Surge am 12. September 2023 veröffentlichte, hieß es: „Die ersten zertifizierten Analyseergebnisse des Bohrprogramms im Sommer 2023 auf dem Lithiumprojekt Nevada North (NNLP) von Surge Battery Metals Inc. haben mehrere Zonen mit hohen Werten zwischen 1.000 und 8.070 Teilen Lithium pro Million (ppm) angezeigt - die höchsten Explorationswerte, die bisher auf dem Lithiumprojekt Nevada North ermittelt wurden.“ Das Management von Sienna weist ausdrücklich darauf hin, dass ehemalige Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Siennas Projekten nicht unbedingt Rückschlüsse auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Jason Gigliotti, President von Sienna, erklärt: „Wir sind sehr erfreut, diese Bohrgenehmigung erhalten zu haben. Wir möchten dem BLM-Büro in Elko für seine Hilfe bei der Erteilung dieser Bohrgenehmigung für Siennas anfänglichen 5-Bohrloch-Plan danken. Wir sind von diesem Gebiet begeistert, vor allem angesichts der fantastischen Lithium-Bohrergebnisse unseres Nachbarn Surge Battery Metals, dessen Aktien von einem Tiefstand von $ 0,065 auf einen jüngsten Höchststand von $ 1,55 gestiegen sind, basierend auf den Bohrergebnissen direkt neben Siennas Grundstück. Dieses Gebiet entwickelt sich zu einer der aufregendsten Lithium-Adressen in Nordamerika, und wir freuen uns sehr, dass wir hier im Herzen des Gebiets angesiedelt sind. Wir planen, so bald wie möglich mit den Bohrungen zu beginnen. Wir halten nicht nur dieses neue Lithiumprojekt, sondern Sienna ist durch seine anderen Konzessionsbeteiligungen einer der größten Grundbesitzer im Clayton Valley in Nevada. Sienna verfügt über mehr als genug Barmittel für die derzeit zu erwartenden Explorationspläne und wir gehen davon aus, dass wir in den verbleibenden Monaten des Jahres 2023 an mehreren Fronten sehr aktiv sein werden. Das Management blickt äußerst optimistisch in die Zukunft und freut sich darauf zu sehen, wie sich die Projekte vor Ort entwickeln werden."