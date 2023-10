Kluge Zinspolitik – Österreich ist einfach cleverer als Deutschland

Anleihe im Kurs implodiert

Für die Kunden des auf Währungsgeschäfte spezialisierten Brokers sind die Anleihekursentwicklungen kein Neuland, für alle Fachfremden muss man dies aber einordnen: Der Kurs der Anleihe hat sich verhalten, als hätte man eine Aktie zu 110 Euro gekauft und diese läge nun bei 37 Euro. Stand jetzt haben all jene professionellen Investoren, die auf tiefe oder gar negative Zinsen spekuliert hatten, einen fetten Verlust im Depot stehen. Für Österreich dagegen ist das Spiel bisher bestens gelaufen. “Denn wollte man jetzt fünf oder zehn Milliarden am Kapitalmarkt aufnehmen auf 100 Jahre, so käme man niemals mit einer Verzinsung unter einem Prozent davon”, meint Franz-Georg Wenner vom Börsenportal Index Radar.

Deutschland wollte nicht mitziehen