DAX kämpft mit 200-Tage-Linie: Neue Woche bringt möglichen Rücklauf auf 15.000er-Marke

Der DAX zeigt am Freitagmorgen wenig Bewegung und wird 0,1 Prozent tiefer auf 15.405 Punkte taxiert. Trotz der neuen Gewaltspirale im Nahen Osten haben die Anleger bisher gut auf die Situation reagiert. Allerdings hat der DAX Schwierigkeiten, seine 200-Tage-Linie zu überwinden. An der Wall Street kam es nach dem europäischen Handel zu Gewinnmitnahmen aufgrund des ins Stocken geratenen Inflationsrückgangs. Auch in Asien dominieren am Morgen die Verkäufer.In der vergangenen Woche konnte der DAX aus seiner Seitwärtszone ausbrechen und stieg bis zur großen Widerstandszone um 15.500 Punkte. Allerdings konnte dieser Bereich nicht per Schlusskurs erobert werden. Die Anleger blieben daher in der Defensive und haben möglicherweise ihre Short-Positionen erweitert. Aufgrund der politischen Ereignisse im Nahen Osten fielen die Kurse am Freitag weiter zurück und schlossen einen großen Teil des Gaps, das beim Ausbruch aus der Seitwärtsrange entstanden war. Für das Big Picture zeichnet sich somit ein Rücklauf vom 15.500er-Level ab. In der neuen Woche könnte das Momentum dazu führen, dass die Kurslücke komplett geschlossen wird und der DAX möglicherweise die runde 15.000er-Marke erneut berührt.An der Wall Street brach der Nasdaq einen Tag vor dem DAX zur Oberseite aus und hielt diesen Aufwärtstrend bis Donnerstagabend aufrecht. Allerdings nahmen die Ängste um eine weitere Eskalation im Israel-Konflikt zu und die Kurse fielen rapide. Der Nasdaq 100 konnte jedoch kurz nach Handelsbeginn ins Plus drehen. Die Banken haben in dieser Woche ihre Quartalszahlen vorgestellt, von denen rund 90 Prozent über den Erwartungen lagen. In der neuen Woche könnten weitere Akzente durch Tesla und Netflix gesetzt werden.Die Inflation in den USA bleibt hartnäckig auf hohem Niveau. Im September lag die Jahresrate bei 3,7 Prozent, was den Erwartungen entspricht. Die Daten hatten jedoch keinen starken Einfluss auf die Aktienkurse. Der Euro STOXX 50 steht nun an der oberen Linie eines Abwärtstrendkanals. Ein Ausbruch aus diesem Kanal könnte ein bullishes Signal sein, während ein erneutes Abfallen aus dem Kanal auf eine anhaltende Kursschwäche hindeuten könnte.Die Verbraucherpreise in den USA werden heute zusammen mit den Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Die Quartalssaison beginnt nächste Woche mit den Banken.

Der DAX wird aktuell mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 15.146PKT gehandelt.