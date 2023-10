Wirtschaft Dax lässt nach - SAP vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.045 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Nachdem der Dax zum Mittag seine Verluste vom Vormittag reduziert hatte, rutschte er am Nachmittag wieder ins Minus. Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets, hält den Aktienindex für angeschlagen und hofft auf Impulse aus den USA. "Aber auch dort haben die erfolgsverwöhnten Tesla-Aktionäre zum ersten Mal seit langem oder überhaupt Töne in Moll ihres Visionärs Elon Musk vernehmen müssen. Nach enttäuschenden Quartalszahlen schraubte der E-Autopionier die Erwartungen mit Blick auf zurückhaltende Autokäufer zurück", so Oldenburger.