Neptune Digital Assets für Wachstum in Kryptowährungslandschaft positioniert

Vancouver (British Columbia) - 26. Oktober 2023 / IRW-Press / Neptune Digital Assets Corp. (TSX-V: NDA) (OTCQB: NPPTF) (FWB: 1NW) („Neptune“ oder das „Unternehmen“), ein Pionier im Bereich Kryptowährungen in Kanada, freut sich, ein Update hinsichtlich seiner Geschäftsbetriebe bereitzustellen.

In Zusammenhang mit seiner Verpflichtung zu Wachstum erweitert Neptune aktiv seine Proof of Stake- (PoS)-Betriebsaktivität. Strategisch sammelt es DOT (Polkadot) und SOL (Solana) unter seinen bestehenden Proof of Stake-Tokens an. Diese Token werden an Prüfer delegiert, um konsistente Renditen zu gewährleisten, die automatisch reinvestiert werden, um das Wachstum zu fördern.

Neptune betreibt einen ETH-(Ethereum)-Prüfer (Validator), der Rendite-Belohnungen generiert. Als Prüfer ist Neptune für die Speicherung von Daten, die Verarbeitung von Transaktionen und das Hinzufügen neuer Blöcke zur Blockchain verantwortlich. Dies ist Teil der Proof of Stake- und Blockchain-Node-Strategie von Neptune und das Unternehmen wird diese Aktivitäten kontinuierlich erweitern.

Die langfristige Beteiligung von Neptune an ATOM (Cosmos) wirft weiterhin fast 20 % ab, wobei die Einnahmen entweder in die Verbesserung der Bitcoin-Bilanz des Unternehmens oder in die Stärkung seiner PoS-Betriebe investiert werden. Dies erfolgt zusätzlich zu seinen alten DASH-Masternodes, die Neptune seit 2018 betreibt. „Wir sind davon überzeugt, dass die Positionierung des Unternehmens im Herzen von Blockchain-Transaktionen langfristige Nachhaltigkeit und beträchtliche Umsatzmöglichkeiten mit sich bringt“, sagte Cale Moodie, CEO von Neptune. „Unsere wachsende Expertise bei der Verwaltung von Nodes, Prüfern und anderer Blockchain-Software ist ein gutes Omen für den Wert von Neptune“, betonte er.

Neptune ist begeistert vom aufstrebenden Markt für künstliche Intelligenz (KI) und den Auswirkungen, die diese in vielen Branchen, einschließlich Blockchain, haben wird. Neptune baut Investitionen in KI-Token wie GRT (Graph) und Ocean auf. Sobald die Graph-Position ihr volles Potenzial erreicht hat, beabsichtigt Neptune, sie zu seinem PoS-Cashflow hinzuzufügen. Ocean wird zurzeit als Teil der bestehenden PoS-Betriebe von Neptune eingesetzt und bringt Belohnungen ein.