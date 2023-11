JPMORGAN stuft Orsted auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Orsted auf "Neutral" mit einem Kursziel von 460 dänischen Kronen belassen. Die Aufgabe von Windkraftprojekten in den USA könnten ein Großreinemachen sein, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe er sich mehr Klarheit über die Kapitalausstattung des Turbinenherstellers und eine etwaige Kapitalaufnahme gewünscht. Am Markt sei die Verunsicherung nach wie vor groß./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2023 / 22:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2023 / 22:55 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Orsted Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,42 % und einem Kurs von 34,65EUR gehandelt.