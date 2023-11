WIESBADEN (dpa-AFX) - Die weiterhin schwächelnde Windindustrie macht dem Kohlefaserspezialisten SGL Carbon zu schaffen. Die niedrige Nachfrage in der Sparte rund um Karbonfasern verhagelte dem Konzern in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres die Zahlen, was auch die übrigen drei Segmente nicht vollständig ausgleichen konnten. In der Folge wurde das SDax -Unternehmen für das Gesamtjahr etwas pessimistischer. Die SGL-Aktie kam am Nachmittag kaum vom Fleck, während sich der SDax deutlich erholte.

Im Gesamtjahr peilt SGL Carbon beim bereinigten operativen Ergebnis (bereinigtes Ebitda) nun eher das untere Ende der Prognosespanne von 160 bis 180 Millionen Euro an, wie das Management am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres fiel das bereinigte operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,5 Prozent auf 130 Millionen Euro.