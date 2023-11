"Die derzeitigen extremen geopolitischen Spannungen werden zu niedrigeren Aktienkursen über einen Zeitraum von mehr als ein paar Stunden führen", schreiben Einhorn und sein Team in einem Brief an Anleger, der Reuters vorliegt.

Einhorns Hedgefonds Greenlight-Fonds meldet seit Jahren hohe Renditen. Im dritten Quartal konnte der Fonds 12,9 Prozent zulegen, während der S&P 500 3,3 Prozent einbüßte. Die größten Gewinner des Quartals waren CONSOL Energy, die Modeholding Capri Holdings, das Software-, Daten- und Analyseunternehmen Black Knight und eine nicht genannte makroökonomische Wette auf sinkende Aktienkurse und höhere langfristige Zinssätze, heißt es in dem Schreiben.