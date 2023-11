Am 27. November 2023 findet eine wichtige Gläubigerversammlung der Euroboden GmbH statt, bei der die Computershare Deutschland GmbH & Co. KG als Stimmrechtsvertreter fungiert. Hierbei können Anleihegläubiger auch ohne persönliche Anwesenheit ihre Stimme abgeben.

Stimmabgabe per Vertreter bei Euroboden Gläubigerversammlungen am 27.11.2023 möglich!

