Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Softing ist am 14.11.2023.Der Kurs von Softing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,4750und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,71im Plus.

Die Softing AG blickt auf ein erfolgreiches drittes Quartal 2023 zurück: Mit einem beeindruckenden Umsatzwachstum von über 24% in den ersten 9 Monaten, stärkt das Unternehmen seine Position am Markt.

Softing: Spannende Einblicke in die Q3/9M 2023 Zwischenmitteilung

