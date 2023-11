Royal Mail sinkt tiefer in die roten Zahlen

LONDON (dpa-AFX) - Der Mutterkonzern der Royal Mail hat die britische Regierung angesichts weiterer Verluste zu einer raschen Reform der bisher vorgeschriebenen Briefzustellung aufgefordert. "Es ist einfach nicht nachhaltig, ein Netzwerk aufrechtzuerhalten, das für 20 Milliarden Briefe ausgelegt ist, wenn wir nur noch 7 Milliarden zustellen", sagte der Chef von International Distributions Services (IDS), Martin Seidenberg, am Donnerstag bei der Vorlage der Halbjahreszahlen.

Der sogenannte Universal Service sieht vor, dass die Royal Mail jede Woche an sechs Tagen Briefe und an fünf Tagen Pakete zustellen muss. Schon vor einem Jahr hatte das Unternehmen um Erlaubnis gebeten, keine Briefe mehr an Samstagen austragen zu müssen.