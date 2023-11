Dolby und Ed Sheeran feiern das einzigartige Erlebnis von Dolby Atmos Music in der neuen globalen Markenkampagne "Love More"

LONDON Und SAN FRANCISCO , 17. November 2023 /PRNewswire/ -- Dolby Laboratories, Inc. (NYSE: DLB), ein führendes Unternehmen für immersive Unterhaltungserlebnisse, arbeitet mit dem GRAMMY-Gewinner und Singer-Songwriter Ed Sheeran zusammen, um den Startschuss für Dolbys neueste globale Markenkampagne zu geben: " Love More in Dolby ". In diesem ersten Teil der Kampagne tritt die Pop-Ikone in einem kurzen Konzert-Special auf, die seinen neuesten Hit " Magical " aus seinem siebten Studioalbum Autumn Variations , vorstellt. Unter der Regie des GRAMMY-nominierten Musikvideoregisseurs und Filmemachers Colin Tilley zeigt das Stück, wie Dolby Atmos künstlerischen Ausdruck in seiner vollen kreativen Kapazität freisetzt. Gleichzeitig wird visualisiert, wie Fans Ed Sheerans Musik noch mehr „lieben" können, wenn sie sie in Dolby erleben.

„Ich erinnere mich, als Dolby Atmos zum ersten Mal auf den Markt kam, war ich bei einem Freund zu Hause. Ich habe es ausprobiert und dachte: 'Das ist unglaublich'", sagte Ed Sheeran. „Zu sehen, dass Unternehmen wie Dolby Musik immer besser machen, treibt auch mich an, denn wenn man im Studio ist, will man etwas machen, das perfekt klingt. Ich finde es unglaublich, wie Dolby Atmos die Musik an neue Grenzen bringt."

Zusätzlich sind Sheeran-Fans eingeladen, tiefer in "Magical" einzutauchen: Über eine exklusive, mit Dolby Atmos Inhalten bereicherte, digitale Fanseite, auf der sie Liebe zur Musik in Dolby aus erster Hand erleben können. Die Website enthält auch ein Backstage-Interview, in dem Sheeran über seine ersten Erfahrungen mit Dolby Atmos, seine Herangehensweise an das Musikmachen und die kreative Idee hinter seiner neuesten Ballade spricht. Das digitale Fanerlebnis startet heute in den USA und Großbritannien und wird am 27. November in Frankreich, Spanien und Deutschland eingeführt.

„Heute starten wir feierlich die Kampagne 'Love More in Dolby' mit Ed Sheeran, einem der bemerkenswertesten globalen Künstler unserer Zeit", sagte Todd Pendleton, Senior Vice President und Chief Marketing Officer, Dolby Laboratories. „In diesem neuesten Spotlight nehmen wir die Zuschauer mit auf eine Reise, die die Kunstfertigkeit von Eds neuestem Song 'Magical' erforscht und gleichzeitig visuell veranschaulicht, wie Dolby Atmos ein noch intimeres Hörerlebnis ermöglicht, es den Fans erlaubt, ihren Lieblingskünstler noch mehr zu lieben, wenn sie ihn in Dolby erleben."