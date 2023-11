3M verkündet neuen Namen Solventum für geplanten eigenständigen Geschäftsbereich Gesundheitswesen nach der Abspaltung (FOTO)

ST. PAUL, Minnesota (ots) - (NYSE: MMM) 3M verkündete heute den Namen Solventum

für das geplante, eigenständige

e-ba-soft_spin-offa-vn-na-na-na-nov23-00000) für das geplante, eigenständige

Unternehmen des Gesundheitswesens nach der Abspaltung.



Solventum setzt sich aus zwei Wörtern zusammen: " solving " und " momentum ".

"Solving" (deutsch: lösen) steht für das Streben des Unternehmens, bahnbrechende

Lösungen zu erfinden. Das Unternehmen wird Vertretern des Gesundheitswesens sehr

gut zuhören und kontinuierlich Lösungen für sie und all die Leben bereitstellen,

die sie weltweit verbessern. "Momentum" (deutsch: Schwung, Dynamik) steht für

schnellere, agilere Innovation. Das unabhängige Unternehmen baut auf jedem

erreichten Ziel auf, ganz gleich wie groß oder klein. Diese Dynamik lässt Hürden

überwinden und sorgt für bahnbrechende Innovationen. Der neue Name demonstriert

den Fokus des unabhängigen Unternehmens für das Gesundheitswesen auf die Lösung

komplexer Herausforderungen und unterstreicht die enorme Wirkung, die das

weltweit haben kann.





Der Name Solventum steht stellvertretend für das Mindset des unabhängigenUnternehmens für das Gesundheitswesen und für die Motivation der über 20.000Mitarbeitenden, die jeden Tag aufs Neue unermüdlich daran arbeiten, Probleme zulösen und die Zukunft des Gesundheitswesens zu gestalten. Das neue Logo istinspiriert vom Zukunftsgedanken des Unternehmens, stets nach Lösungen zustreben. Das "S" im Namen ist deshalb ein ausdrucksstarkes Symbol, welchesUnendlichkeit darstellt. Das Logo vermittelt das aufgeschlossene, ideenreicheund emphatische Vorgehen, mit dem das Unternehmen sowohl für Patienten als auchfür Vertreter des Gesundheitswesens Lösungen bereitstellen wird."Dies ist ein weiterer Meilenstein beim Aufbau zweier erstklassiger Unternehmen,3M und Solventum", so Mike Roman, Chairman und Chief Executive Officer von 3M."Wir bereiten uns weiterhin auf die Abspaltung vor und möchten unserenAktionären einen langfristigen Mehrwert bieten."Seit mehr als 70 Jahren vertrauen unzählige darauf, dass der 3M GeschäftsbereichGesundheit ihre wichtigen Bedürfnisse mit qualitativ hochwertigen undleistungsstarken Lösungen löst, verankert in der Wissenschaft."Das neue Unternehmen Solventum verkörpert unsere Mission, das Gesundheitswesenbesser, intelligenter und sicherer zu machen, um so Leben zu verbessern", soBryan Hanson, Chief Executive Officer des Geschäftsbereichs Gesundheitswesen von3M. "Der Name spiegelt wider, wer wir sind: Wir finden innovative Lösungen, dieMillionen von Leben bereichern, das Patientenerlebnis optimieren und zu einer