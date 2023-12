Putin drängt deutschen Flughafenbetreiber aus St. Petersburg - Fraport vor dem Aus?

Der russische Präsident Wladimir Putin hat angeordnet, dass der Flughafen Pulkowo in St. Petersburg eine neue Betreiberstruktur erhält und der deutsche Anteilseigner Fraport aus dem Geschäft gedrängt wird. Fraport hielt bisher 25 Prozent der Betreibergesellschaft. Putin begründete diesen Schritt mit "unfreundlichen Handlungen einiger ausländischer Staaten und internationaler Organisationen". Fraport muss nun prüfen, was dies für ihre Beteiligung in St. Petersburg bedeutet. Nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine haben sich viele westliche Unternehmen vom russischen Markt zurückgezogen. Putin hat in den letzten Monaten Zwangsverwaltungen angeordnet, um den Betrieb von Werken und Unternehmen sowie Arbeitsplätze zu sichern. Die neuen Maßnahmen für den Flughafen Pulkowo werden im Zusammenhang mit der Gefahr für die nationalen Interessen und wirtschaftliche Sicherheit Russlands ergriffen. Die Anteile des Konsortiums Northern Capital Gateway (NCG) werden in eine neue von der russischen Regierung gegründete Holding übertragen. Die russischen Gesellschafter behalten ihre Rechte, die ausländischen Investoren nicht. Fraport hatte bereits erklärt, aus dem Betrieb des Flughafens aussteigen zu wollen. Der Wert des Fraport-Anteils wurde auf 111 Millionen Euro geschätzt. Insgesamt gehörten 13 verschiedene Unternehmen zur bisherigen Holding NCG, die 2010 einen 30-jährigen Vertrag zum Betrieb des Flughafens Pulkowo erhalten hatte.

Am Frankfurter Flughafen wurden rechtzeitig vor Beginn der Weihnachtsreisezeit drei weitere Kontrollstellen mit neuer CT-Technik eröffnet. Die Scanner befinden sich im Abflugbereich B-West in Terminal 1 und sollen die Kontrollen beschleunigen und den Passagieren das Leben erleichtern, da Flüssigkeiten und elektronische Geräte nicht mehr extra ausgepackt werden müssen. Die Scanner verwenden die Technik der Computer-Tomographie (CT), die das Handgepäck mit bis zu 800 Aufnahmen durchleuchtet und dreidimensionale Ansichten und die schichtweise Durchleuchtung des Tascheninhalts ermöglicht. Die neue Technik ist bereits an 20 Kontrollstellen in den Abflugbereichen A und Z des Terminals 1 im Einsatz. Langfristig plant Fraport, die neuen Geräte flächendeckend einzusetzen und investiert einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in die Modernisierung der Passagierkontrollen.

Die IR veranstaltet am 30. November eine virtuelle Privatanlegerveranstaltung, direkt nach dem EKF.

