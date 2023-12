Verschiebung der Investition von Yangji Investment Partners LLC: Auswirkungen auf die fox e-mobility AG und die koreanische Wirtschaft

Die fox e-mobility AG hat ein detailliertes Update zur Investition von Yangji Investment Partners LLC erhalten. Die Verschiebung der geplanten Transfertermine wurde dem Management mitgeteilt. Grund dafür sind die finanzielle Lage der koreanischen Wirtschaft und die hohen Verluste koreanischer Pensionsfonds und Vermögensverwaltungsgesellschaften bei ihren Auslandsinvestitionen. Um dennoch Auslandsinvestitionen zu ermöglichen, hat die Finanzaufsichtsbehörde (FSS) die Auflage gemacht, dass das Kapital koreanischer Kunden durch inländische Vermögenswerte zu besichern ist. Im Fall von Yangji wird eine Immobilie in Gangnam, Seoul, als Sicherheit verwendet, für die ein spezieller Überbrückungskredit gewährt wird. Die Mittel aus diesem Kredit dürfen dann ins Ausland transferiert werden. Die Immobilie hat einen Marktwert von rund 130 Milliarden KRW (92 Millionen Euro) und bietet ausreichend Spielraum für die Investition von Yangji in die fox e-mobility AG, da ein Überbrückungskredit in Höhe von 55 Mrd. KRW (39 Mio. Euro) gewährt wird. In Korea haben etwa 57 Unternehmen ähnliche Überbrückungskredite für Investitionen im Ausland beantragt, und 10 von ihnen werden voraussichtlich noch in diesem Monat die Genehmigung erhalten. Yangji ist eines dieser Unternehmen. Der erwartete Auszahlungstermin hängt von der Bewilligung des Überbrückungskredits ab und liegt in der ersten Dezemberwoche 2023.

In einer weiteren Mitteilung informierte Yangji Investment Partners LLC das Management der fox e-mobility AG über anhaltende Verzögerungen im Complianceverfahren und dass der Überweisungstermin nun für die erste Dezemberwoche 2023 geplant ist.

Die fox e-mobility AG ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf. Es handelt sich um ein Unternehmen im Bereich der Elektromobilität. Die Investition von Yangji Investment Partners LLC ist von großer Bedeutung für das Unternehmen und wird nun voraussichtlich in der ersten Dezemberwoche 2023 erfolgen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Investition auf die weitere Entwicklung der fox e-mobility AG auswirken wird. Die Verschiebung der Transfertermine und die damit verbundenen Gründe zeigen jedoch, dass Auslandsinvestitionen aufgrund der finanziellen Lage der koreanischen Wirtschaft weiterhin beeinträchtigt und eingeschränkt sind. Die Sicherung des Kapitals koreanischer Kunden durch inländische Vermögenswerte ist eine Maßnahme, um dennoch Auslandsinvestitionen zu ermöglichen. Die fox e-mobility AG und Yangji Investment Partners LLC sind Teil dieses Prozesses und arbeiten daran, die Investition in das Unternehmen umzusetzen.

Die fox e-mobility Aktie wird aktuell mit einem Plus von +43,20 % und einem Kurs von 0,120EUR gehandelt.