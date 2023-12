Feedback Round Table: Geringe Risiken und hohe Visibilität

Wir haben am Montag mit dem CFO der PORR, Klemens Eiter, einen virtuellen Round Table über CONNECT durchgeführt und fassen im Folgenden unsere Erkenntnisse zusammen.



Begebung einer Hybridanleihe in Prüfung: Vor dem Hintergrund der Optimierung der Eigenkapitalstruktur erwägt PORR die Begebung einer Hybridanleihe für das Geschäftsjahr 2024, die mit der Möglichkeit eines Rückkaufangebots für die Hybridanleihen 2020 und 2021 einhergehen dürfte. Letztere weisen ein Volumen i.H.v. 150 bzw. 50 Mio. Euro, Zinssätze von 5,375% bzw. 7,5% und jeweils unbegrenzte Laufzeiten auf. Unverändert zählt es zu den mittelfristigen Zielsetzungen des Unternehmens, eine Verbesserung Eigenkapitalquote auf 20 bis 25% (30.09.: 19,4%) und eine Reduktion des Hybridkapitals am Eigenkapital auf unter 30% (30.09.: 30,6%) zu erzielen. Zugleich betonte der Vorstand, dass die Überlegungen für eine neuerliche Anleiheemission nicht der Beschaffung zusätzlicher Liquidität dienen, da PORR über Liquiditätsreserven in komfortabler Höhe verfügt. Diese lagen trotz des für die Bausaison üblichen "Finanzierungs-Peaks" per Ende Q3 bei 737 Mio. Euro. Daher sollen die ausstehenden Hybridanleihen voraussichtlich auch nicht voll, sondern lediglich zum Teil refinanziert werden, sodass trotz des höheren Zinsniveaus letztendlich mit einer geringeren Zinsbelastung für PORR zu rechnen ist.



Schadenspotenzial der Signa-Insolvenz äußerst gering: Erneut bekräftigt wurde zudem PORRs nur geringe Abhängigkeit vom Wohnungsbau, der im Zentrum der Baukrise steht. So macht das Geschäftsvolumen mit Immobilienentwicklern aus diesem Bereich in Summe nur einen mittleren einstelligen Prozentsatz des Auftragsbestands aus. Zugleich bewährt sich in der Krise PORRs Risikomanagement. So hatte die Insolvenz der Signa Holding zwar jüngst einen Stopp des Bauprojekts rund um die Alte Akademie in München zur Folge, der mögliche Schaden für PORR beläuft sich dank einer insolvenzfesten Garantie einer namhaften deutschen Bank jedoch auf maximal einen geringen einstelligen Mio.-Euro-Betrag. Zugleich zeigte sich der CFO zuversichtlich, dass für das Entwicklungsprojekt angesichts der exponierten Lage in der Münchener Innenstadt in absehbarer Zeit eine Lösung zur Baufortsetzung gefunden wird. Auch dass von PORR bereits ein Teil des Auftragsvolumens von ca. 30 Mio. Euro erbracht wurde, stellt einen hohen Anreiz für Folgeentwickler dar.



Baukostenentwicklung beherrschbar: Bei den Material- und Energiekosten zeigte sich laut Vorstand zuletzt eine moderate Entspannung, sodass in Q3 trotz eines leichten Erlösanstiegs sogar absolut geringere Materialaufwendungen verzeichnet wurden. Dementgegen wirken derzeit zwar inflationsbedingt höhere Personalaufwendungen, die für das Unternehmen aber besser kalkulierbar sind und dementsprechend bei Fixpreisen berücksichtigt werden können bzw. durch Preisindexklauseln auf allen langfristigen Aufträgen abgedeckt sind. Angesichts dessen verfügt PORR u.E. derzeit auch ertragsseitig über eine hohe Visibilität.



Fazit: Die Ausführungen des Vorstands haben uns in der Überzeugung vom Investment Case abermals bestärkt. Im krisengeschüttelten Bausektor ragt PORR mit profitablen Wachstumsperspektiven hervor, was die Aktie bei einem KBV 2023e von 0,6x und einer Dividendenrendite von >6% zu einem attraktiven Value-Investment macht. Wir bestätigen demnach das Rating "Kaufen" und das Kursziel von 20,00 Euro.







