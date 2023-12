Aktien: Das Ende des „Hopeiums“

Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere handeln: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

Mein Premium-Service für alle, die konstant und entspannt traden wollen. Wie handeln die Großen und warum? Charts, News, Setups und System-Trading. Alles, was der spekulative Anleger braucht. Schauen Sie mir und meinem Team live dabei über die Schultern, wie wir konsequent, nachhaltig und mit exzellentem Timing ein großes Investitionsdepot aufbauen.

Der Markt ist in manchen Teilen sehr euphorisch. Vielfach ist von einer einer berauschten Hoffnung, dem Hopeium die Rede.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer