Westport arbeitet mit Transport- und Energiepartnern zusammen, um Einsatz von Wasserstoff-Verbrennungsmotoren im Transportwesen in Schweden vorzuführen

Mit H 2 HPDI Kraftstoffsystem ausgestatteter LKW im Betrieb von Schwerlasttransportunternehmen KAJ Inrikes transportiert Anhänger in Älmhult

VANCOUVER, British-Columbia, 12. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. („Westport" oder das „Unternehmen") (TSX: WPRT) (Nasdaq: WPRT), ein führender Anbieter fortschrittlicher alternativer Kraftstoffsysteme und -komponenten für die globale Transportbranche, meldete heute den erfolgreichen Abschluss einer Schwertransport-Vorführung mit KAJ Inrikes und anderen, bei denen ein mit dem Kraftstoffsystem H 2 HPDI ausgestatteter Prototypen-LKW einen mit Einrichtungsprodukten von IKEA beladenen Anhänger im schwedischen Älmhult schleppte. Dies ist die zweite Validierung des H 2 HPDI-Systems von Westport in einer Schwertransportanwendung bei einer wichtigen Flotte in den letzten 60 Tagen1 und stellt einen wichtigen Schritt bei der Beschleunigung der Entkarbonisierung in der Schwertransportbranche dar.