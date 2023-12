Wirtschaft Audi baut Stellen ab

Neckarsulm (dts Nachrichtenagentur) - Der Autobauer Audi will sich in seinem Neckarsulmer Werk von allen Zeitarbeitern trennen. Grund sei eine "komplexe Marktsituation", berichtete der SWR am Dienstag.



Mehrere hundert Zeitarbeiter sollen dem Vernehmen nach betroffen sein, der Autobauer selbst nannte keine konkreten Zahlen. Seit dem Vormittag wurden die rund 15.500 Audi-Mitarbeiter im Werk informiert. Für die Stammbelegschaft gilt eine Beschäftigungssicherung bis 2029.