Wie Unternehmen mit den Eloorac Transportsystemen auf Nachhaltigkeit setzen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Rietberg (ots) - Unternehmen sehen sich in ihrem betrieblichen Alltag immerwieder mit dem Transport von teils sperrigen Waren konfrontiert. ZahlreicheTransportgestelle kommen dabei nur einmalig zum Einsatz und müssen anschließendaufwendig entsorgt werden. Ein Missstand, dem sich Carsten Böttcher angenommenhat: Als Geschäftsführer der Eloorac GmbH & Co. KG bietet er mit seinenMehrweg-Transportgestellen aus Holz eine nachhaltige Alternative. Hier erfahrenSie, wie es Unternehmen schaffen, Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen undwelche Rolle die Transportgestelle von Eloorac dabei spielen.Sperrige Waren, wie Fenster, Gläser oder Photovoltaikmodule werden meist aufeinem Einweg-Transportgestell ausgeliefert. Ein Rückversand derTransportgestelle ist dabei nicht nur mit einem hohen zeitlichen Aufwand,sondern auch mit Kosten verbunden - ein Aufwand, der sich für die wenigstenUnternehmen lohnt. Hinzu kommt, dass auch die Umwelt durch die Entsorgung inMitleidenschaft gezogen wird - eine Tatsache, die Unternehmen in der heutigenZeit mitunter übel aufstößt. Schließlich wird das Thema Nachhaltigkeit inzahlreichen Betrieben immer wichtiger. "Viele Unternehmen sind zwar bestrebt,sich nachhaltiger aufzustellen, es scheitert allerdings häufig an der Umsetzung.Das liegt einerseits an fehlendem Know-how und andererseits an fehlendenMöglichkeiten", betont Carsten Böttcher, Geschäftsführer der Eloorac GmbH & Co.KG."Tatsächlich gibt es heute einfache Möglichkeiten für Unternehmen, nachhaltigeProzesse in ihren Betrieb zu integrieren", so der Unternehmer weiter. "Dasbetrifft vor allem das Thema Transport: Schließlich wird für einEinweg-Transportgestell, das unter Umständen nur eine einzelne Glasscheibetransportiert, teilweise ein halber bis ganzer Baum verarbeitet. Doch das mussnicht sein." Carsten Böttcher hat sich dem Problem angenommen und bietet mitseinen Mehrweg-Transportgestellen eine nachhaltige Alternative. So können imVergleich zu herkömmlichen Einweg-Holzgestellen bis zu 95 Prozent der Emissioneneingespart werden.Was die Transportgestelle von Eloorac auszeichnetBei den Eloorac Transportgestellen handelt es sich um eine Art "Lego-System" ausHolz. Dabei ist ein Standard Eloorac Transportgestell in weniger als zweiMinuten auf einer Europalette einsatzbereit. Außerdem ergibt sich dieMöglichkeit, mehrere Paletten miteinander zu verbinden - gemeinsam mit der zutransportierenden Ware, die dann an den Gestellen gut befestigt wird, entsteht