Klondike Gold schließt erste Tranche der Privatplatzierung im Wert von 1.023.450 $ ab

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver, British Columbia, 19. Dezember 2023 / IRW-Press / Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FWB: LBDP; OTC: KDKGF) („Klondike Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemeldungen vom 27. November 2023 und 14. Dezember 2023 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erste Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung abgeschlossen und damit einen Erlös von 1.023.450,12 $ - davon 699.450 $ an Flow-Through-Mitteln - eingenommen hat.

Mit dem Abschluss der ersten Tranche begab das Unternehmen 7.771.668 Flow-Through-Einheiten zu einem Preis von 0,09 $ pro Flow-Through-Einheit, wobei jede Flow-Through-Einheit aus einer Stammaktie, die für kanadische Einkommenssteuerzwecke eine „Flow-Through“-Aktie ist, und einem Aktienkaufwarrant besteht. Das Unternehmen begab zudem 4.050.000 Non-Flow-Through-Einheiten zu einem Preis von 0,08 $ pro Einheit, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie und einem Aktienkaufwarrant besteht.

In Verbindung mit der ersten Tranche wurden insgesamt 11.821.668 Stammaktienkaufwarrants begeben, welche bis zum 18. Dezember 2025 ausgeübt und zum Preis von je 0,18 $ gegen eine Aktie eingelöst werden können.

Das Unternehmen zahlte außerdem Vermittlungsprovisionen in Höhe von 39.630 $ und begab 446.333 Vermittler-Warrants (die „Vermittler-Warrants“). Eventus Capital Corp. erhielt eine Barzahlung in Höhe von 34.500 $ sowie 383.333 Vermittler-Warrants, Haywood Securities Inc. 5.130 $ und 63.000 Vermittler-Warrants. Jeder Vermittler-Warrants berechtigt seinen Inhaber bis zum 18. Dezember 2025 zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Vermittler-Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 0,18 $ pro Vermittler-Warrant-Aktie.

Alle Wertpapiere, die im Rahmen der ersten Tranche begeben werden, sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen und den Statuten der TSX Venture Exchange an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden, die am 19. April 2024 abläuft.

Ein Insider des Unternehmens beteiligte sich an der ersten Tranche und erwarb insgesamt 1.050.000 Einheiten. Die Käufe durch diesen Insider stellen „Related Party Transactions“ (Transaktionen mit verbundenen Parteien) im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) dar. Die Emissionen sind von den Anforderungen bezüglich der formalen Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 ausgenommen, da es sich um eine Zuteilung von Wertpapieren gegen Bargeld handelt und der Marktwert der an den Insider ausgegebenen Einheiten sowie die von ihm gezahlte Gegenleistung nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt. Durch den Abschluss der ersten Tranche der Privatplatzierung wurden weder neue Insider geschaffen, noch kam es zu einer Änderung der Kontrolle über das Unternehmen.