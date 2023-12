ELFBAR und LOST MARY präsentieren branchenführende Fertigung in der smarten FEWO-Anlage

„FEWO führt eine Reihe von rundum intelligenten und datenbasierten Produktionslinien ein und erkundet dabei die Grenzen der vollständigen Prozessdigitalisierung für die Herstellung von Vaping-Produkten", so ein Sprecher von FEWO.

„Dies passt hervorragend zur Qualität und Standardisierung der Produkte von ELFBAR und LOST MARY", fügte der Sprecher hinzu.

Als One-Stop-Smart-Manufacturing-Dienstleister fertigt die intelligente FEWO-Anlage monatlich mehrere zehn Millionen Vapes für ELFBAR und LOST MARY.

Unterstützt durch hochmoderne industrielle Digitaltechnologien bietet die intelligente FEWO-Anlage vollautomatisierte Produktionslinien, die vom Laserschweißen über die Beschichtung von Baumwollzerstäubern und die Montage und Abfüllung von E-Liquid-Pods bis hin zur Herstellung von gedruckten Leiterplatten (Printed Circuit Board, PCB), der Montage von Geräten und der Verpackung reichen. Außerdem ist die innovative Produktionsanlage nach der Good Manufacturing Practice (GMP) zertifiziert, die sicherstellt, dass die Vaping-Produkte von Charge zu Charge eine konstant hohe Qualität aufweisen und gemäß den Qualitätsstandards kontrolliert werden.

Außerdem verfügt FEWO über ein digitales Prozessüberwachungssystem seiner automatisierten Linien, um den gesamten industriellen Prozess in Echtzeit zu kontrollieren und zu steuern und so die Effizienz und Qualität der Produktion zu sichern.

Dank eines intelligenten End-to-End-Logistiksystems garantiert FEWO die schnelle Zustellung jeder Sendung. Durch ferngesteuerte Technologien wie unbemannte Gabelstapler, Roboterarme, Transferstraßen und fahrerlose Transportsysteme kann das Werk den Lieferprozess rationalisieren und zugleich ein automatisiertes Lager- und Bereitstellungssystem im Lager errichten, um den Bestand und die Kundenbestellungen zu verwalten.

Jedes ELFBAR und LOST MARY Vape aus der intelligenten Fabrik wurde einer Reihe von Tests unterzogen, darunter toxikologische Tests, Analysen der chemischen Zusammensetzung der E-Liquids und Dämpfe, Bewertungen der Produktzuverlässigkeit, Materialtests und Sicherheitstests für Elektronik und Batterien. Zudem wurde in der FEWO-Anlage ein mit der RoHS-Richtlinie (Restriction of Hazardous Substances) der Europäischen Union konformes Labor eingerichtet, um die Umweltauswirkungen der Produkte zu bewerten.

Informationen zu ELFBAR

ELFBAR ist ein Pionier und Innovator in der globalen Vaping-Industrie, der sich unermüdlich der Erforschung neuer Inspirationen und der Erschließung neuer Möglichkeiten im Leben widmet und ein einzigartiges Vaping-Erlebnis bietet, das den unterschiedlichen Geschmäckern der globalen Nutzer gerecht wird. ELFBAR hält dabei an seiner Verpflichtung zu Compliance, Jugendschutz und nachhaltiger Entwicklung in allen globalen Märkten fest, in denen das Unternehmen tätig ist.

Informationen zu LOST MARY

Der globale Vaping-Innovator LOST MARY hat sich zum Ziel gesetzt, den wahren Wert des Vapings zu entdecken, in der Branche Trends zu setzen und Maßstäbe in Sachen Produktqualität aufzustellen. LOST MARY geht seit Jahren über die traditionellen Produktformen hinaus, stößt in unbekannte Innovationsbereiche vor und bietet mit neuen Designs, Technologien und Geschmacksrichtungen das bestmögliche Nutzererlebnis.

