- Die Errichtung der modularen Dense Media Separation- („DMS“)-Anlage von Atlas Lithium liegt weiterhin im Zeitplan und soll im zweiten Quartal 2024 nach Brasilien geliefert werden. Die erste Inbetriebnahme und Produktion von Lithiumkonzentrat wird für das vierte Quartal 2024 erwartet.

- Das DMS-Expertenteam von Atlas Lithium verwendet ein kompaktes, modulares Design der Anlage, um die Errichtung zu beschleunigen und den Platzbedarf und das Gewicht gegenüber weniger optimalen Designs zu reduzieren.

- Die Fortschritte von Atlas Lithium bei der Errichtung der Anlage sind ein gutes Vorzeichen für das Ziel, bis zum vierten Quartal 2024 Umsätze zu generieren. Wie bereits zuvor bekannt gegeben, hat Atlas Lithium verbindliche Abnahmeabkommen mit den wichtigsten Partnern, Chengxin und Yahua, unterzeichnet, die 50 Millionen USD für das Recht auf den Erwerb von 80 % der Phase-1-Produktionskapazität zugesagt haben.

Boca Raton (Florida) – 26. Februar 2024 – Atlas Lithium Corporation (NASDAQ: ATLX) („Atlas Lithium“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Lithiumexplorations- und -erschließungsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass die Errichtung seiner modularen DMS-Lithiumverarbeitungsanlage weiterhin wie geplant im zweiten Quartal 2024 abgeschlossen werden soll. Die Anlage wird in einer Einrichtung mit Expertise bei der DMS-Verarbeitungstechnologie errichtet. Atlas Lithium plant die Inbetriebnahme und die erste Produktion von qualitativ hochwertigem, umweltfreundlichem und nachhaltigem Lithiumkonzentrat im vierten Quartal 2024. Dieser beschleunigte Zeitplan wird durch das erfahrene technische Team des Unternehmens ermöglicht, das auch Techniker mit betrieblicher DMS-Expertise von früheren Lithiumprojekten in Australien, Südafrika und Brasilien umfasst.

Um die Errichtung zu beschleunigen, die Produktionszeit zu verkürzen und sich als flexibler neuer Lieferant zu etablieren, um die steigende globale Lithiumnachfrage zu decken, wird das Unternehmen eine kompakte modulare DMS-Technologie einsetzen – ein Konzept, der bis dato nicht für die Lithiumverarbeitung in Brasilien verwendet wurde. Durch die Bündelung von Komponenten zu Modulen, die im Vergleich zu bisherigen DMS-Anlagen eine deutlich geringere Grundfläche und ein geringeres Gewicht aufweisen, plant Atlas Lithium, die Installation und die Inbetriebnahme zu optimieren. Während beispielsweise vollständig montierte herkömmliche DMS-Anlagen in der Regel 250 bis 300 t wiegen, soll die modulare Anlage des Unternehmens nur 41 t wiegen. Die modulare DMS-Konstruktion und die Vormontage des primären 100-t-Moduls und des sekundären 50-t-Moduls sind bereits in fortgeschrittenem Stadium. Atlas Lithium plant eine vollständige Vormontage und Erprobung dieser beiden Module, bevor sie nach Brasilien verschifft werden. Gleichzeitig arbeiten die Teams des Unternehmens weiter an der detaillierten Planung der ersten Tagebaumine und der Infrastruktur außerhalb der Verarbeitung. Dies wird wiederum eine rasche Installation und Inbetriebnahme ermöglichen. Die Abbildungen 1 bis 5 zeigen den Fortschritt der Errichtung der Anlage von Atlas Lithium, während in den Abbildungen 6 bis 8 das 3D-Modell der endgültigen Anlage dargestellt ist.