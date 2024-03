Saguenay, Quebec – 4. März 2024 / IRW-Press / - First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTC: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vor Kurzem einen Zuschuss für Bergbauforschung und -innovation vom Ministerium für Rohstoffe und Forstwirtschaft („MRNF“) der kanadischen Provinz Quebec erhalten hat.

Der Zuschuss bietet dem Unternehmen eine finanzielle Beihilfe in Höhe von 315.236 $, um die mineralogischen Untersuchungen an seinen Apatit-, Ilmenit- und Magnetitkonzentraten fortzusetzen. Das Projekt sieht auch die Aufbereitung des Bergematerials des Unternehmens zur Wiederverwendung in der Betonbauindustrie vor.

„Wir danken dem Rohstoff- und Forstministerium von Quebec für diese finanzielle Unterstützung und bemühen uns nach wie vor um den Aufbau starker Beziehungen zu Regierungsstellen und Institutionen in Quebec“, so John Passalacqua, seines Zeichens CEO des Unternehmens.

Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung eines Lithium Iron Phosphate („LFP“) Battery Valley in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec, das die Nachfrage nach aktivem Kathodenmaterial für LFP-Batterien in ganz Nordamerika decken kann.

Das Unternehmen wird auf dem Canada Investment Forum auf der PDAC 2024 am Montag, den 4. März 2024 von 12:00 EST bis 17:00 EST (18 bis 23 Uhr MEZ) einen Präsentationstisch haben (MTCC North Building, Raum 105). Der CEO des Unternehmens, John Passalacqua, wird um 15:00 Uhr EST (21 Uhr MEZ) eine kurze Live-Präsentation über das Unternehmen halten.

Forschungsarbeiten zum magmatischen Anorthosit aus Quebec sind abrufbar unter:

https://firstphosphate.com/phosphate-industry/quebecanorthosite

Einzelheiten zur Pilotanlage von First Phosphate für die Aufbereitung des magmatischen Anorthosits aus Quebec zu gereinigter Phosphorsäure („PPA“) sind abrufbar unter:

https://firstphosphate.com/projects/ppa-production

Einzelheiten zu den Aktiva von First Phosphate in der Region Saguenay-Lac-St-Jean von Quebec sind abrufbar unter:

https://firstphosphate.com/projects/prized-assets

Einzelheiten zur Strategie von First Phosphate zur Etablierung einer vollständig integrierten Lieferkette für LFP-Batterien in Nordamerika auf der Basis der Schaffung eines LFP Battery Valley in der Region Saguenay-Lac-St-Jean von Quebec sind abrufbar unter: