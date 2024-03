Das ehrgeizige Tourism Investment Enabler Program (TIEP) zielt darauf ab, die Geschäftstätigkeit im saudischen Tourismus für internationale und einheimische Investoren einfacher und kosteneffizienter zu gestalten, damit sie in einem der wettbewerbsintensivsten Umfelder für Tourismusinvestitionen in der Welt erfolgreich sein können, und umfasst mehrere Initiativen.

Das Flagship-Projekt Hospitality Investment Enablers, das Teil des TIEP im weiteren Sinne ist, wird vom Tourismusministerium in Zusammenarbeit mit dem Investitionsministerium entwickelt. Diese Initiative wird das Angebot an Unterbringungskapazitäten an bestimmten Reisezielen fördern und erhöhen, die Vielfalt des Angebots des Königreichs verbessern und einen entscheidenden Schritt zur Positionierung Saudi-Arabiens als weltweit führendes Reiseziel darstellen.

Mit dieser umfassenden Initiative sollen private Investitionen in wichtige Tourismusstandorte im ganzen Königreich um bis zu 42 Mrd. SAR (11 Mrd. US-$) angekurbelt und bis 2030 ein jährliches BIP-Wachstum von 16 Mrd. SAR (4 Mrd. US-$) erzielt werden.

Die Leitinitiative umfasst eine Reihe von strategischen Maßnahmen zur Verbesserung der Geschäftsabläufe und der Projektdurchführbarkeit. Zu den wichtigsten Voraussetzungen gehören die Erleichterung des Zugangs zu staatlichen Grundstücken zu günstigen Bedingungen, die Straffung der Projektentwicklungsprozesse und der Abbau von Markteintrittsbarrieren. Mehrere regulatorische Anpassungen sind Teil der Bemühungen, die Betriebskosten zu senken und das Wachstum der Branche zu fördern.

Ein bemerkenswerter Aspekt der Initiative ist, dass der Schwerpunkt auf der Förderung lokaler Gemeinschaften an allen touristischen Zielorten liegt. Durch die Lokalisierung von Dienstleistungen wie Auftragsvergabe, Design und Beratung zielt das Programm darauf ab, eine direkte positive Wirkung auf verschiedene Sektoren zu erzielen. Dieser Ansatz in Verbindung mit den Investitionen von über 800 Milliarden US-Dollar zur Umgestaltung der Tourismuslandschaft unterstreicht das Engagement Saudi-Arabiens für die Verbesserung der Branchenstandards und die Schaffung lukrativer Möglichkeiten für Investoren.